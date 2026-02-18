Advertisement
UP Board Exam 2026: बोर्ड एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड खो गया? जानिए कैसे दे सकते हैं पेपर

UP Board Exam 2026: यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक चलने वाली हैं. ऐसे में छात्रों के दिमाग में एक सवाल हमेशा आता है कि अगर उनका एडमिट कार्ड खो जाए तो वो क्या करेंगें. ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है. सही समय पर कदम उठाने से बाकी पेपर दिए जा सकते हैं.

 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Feb 18, 2026, 07:30 AM IST
UP Board Exam 2026: परीक्षा के दिनों में अक्सर भागदौड़ रहती है. कई बार लापरवाही या जल्दबाजी में एडमिट कार्ड कहीं रखकर भूल जाते हैं या खो जाता है. ऐसी वक्च में स्टूडेन्ट्स परेशान हो जाते हैं कि अब एग्जाम दे पाएंगे या नहीं. बोर्ड के नियमों के अनुसार अगर आप तुरंत सही कदम उठाएं तो समस्या हल हो सकती है. आइए आपको इसी के बारे में बताते हैं.

18 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं
यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू होंगी और 12 मार्च 2026 तक चलेंगी. इससे पहले प्रैक्टिकल परीक्षाएं जनवरी और फरवरी में पूरी कराई जा चुकी हैं. करीब तीन से चार हफ्तों तक अलग-अलग विषयों की परीक्षाएं होने वाली है. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे समय से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और डेटशीट ध्यान से देखें ताकि सही दिन और सही समय पर एग्जाम सेंटर पर पहुंच सकें.

अगर एडमिट कार्ड खो जाए तो क्या करें?
मान लीजिए आपने पहला पेपर दे दिया और उसके बाद एडमिट कार्ड कहीं गुम हो गया है तो ऐसे हालत में आप बाकी पेपर दे सकते हैं, हालांकि आपको परीक्षा केंद्र पर डुप्लीकेट एडमिट कार्ड दिखाना होगा. अगर एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र पर ही खो गया है, तो तुरंत वहां मौजूद केंद्र अधीक्षक या ड्यूटी पर तैनात शिक्षक को बताएं. वे आपकी पहचान की जांच करके आगे की मदद करेंगे.

दोबारा कैसे मिलेगा एडमिट कार्ड?
अगर एडमिट कार्ड खो गया है तो सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करें और उसे फिर से डाउनलोड करें. उसके बाद उसका प्रिंट निकलवा लें. अगर घर पर प्रिंटर नहीं है तो किसी साइबर कैफे से भी प्रिंट लिया जा सकता है.

बता दें, परीक्षा देने जाते समय अपने साथ कोई वैध फोटो पहचान पत्र जरूर रखें. जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या स्कूल आईडी इत्यादि. अगर किसी वजह से वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो बोर्ड की हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं.

बिना एडमिट कार्ड क्या होगा?
एडमिट कार्ड के बिना परीक्षा देने में परेशानी आ सकती है. अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पहचान पत्र है तो ज्यादातर मामलों में समस्या सुलझ जाती है. इसलिए घबराने के बजाय शांत रहकर जरूरी कदम उठाएं इससे आपको फायदा मिल सकता है.

आगे के लिए क्या सावधानी रखें?
ऐसी परेशानी से बचने के लिए एडमिट कार्ड की एक फोटो अपने मोबाइल में जरूर रख लें. साथ ही उसका एक अतिरिक्त प्रिंट घर पर सुरक्षित रखें. इससे अगर मेन कॉपी खो भी जाए तो तुरंत काम चल सकता है.

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

10th UP Board Exam

