UP Board Exam Result: 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट को लेकर नया अपडेट, 18 मार्च से कॉपी की चेकिंग शुरू; कब होगी परिणामों की घोषणा?

UP Board Class 10 and 12 Exam Result Expected Date: उत्तर प्रदेश बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का रिजल्ट कब तक जारी किया जा सकता है? आइए इसे लेकर क्या अपडेट है, जान लेते हैं. 

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 07, 2026, 01:06 PM IST
UP Board Exam Result Expected Date: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP) की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है. यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 देने वाले स्टूडेंट्स को अब रिजल्ट का इंतजार है. 10वीं-12वीं के स्टूडेंट्स बेसब्री से परिणामों के घोषणा का इंतजार कर रहे हैं. यूपी बोर्ड हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) और इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर नया अपडेट सामने आया है. 12 मार्च 2026 तक जारी रहने वाली बोर्ड परीक्षाओं के खत्म होने के बाद यूपी बोर्ड की ओर से कब तक रिजल्ट जारी किया जा सकता है, आइए इसके बारे में जानते हैं.

इस साल यूपी बोर्ड परीक्षाओं में 10वीं और 12वीं के लगभग 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए हैं. इस संख्या के साथ ये एक बड़ी संख्या में आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं मानी जा रही है. बोर्ड परीक्षा के समाप्ति के बाद स्टूडेंट्स के बीच सिर्फ रिजल्ट कब तक आएगा, इसे जानने का इंटरेस्ट बच जाता है.

कब से बोर्ड परीक्षाओं की कॉपी चेकिंग शुरू? 

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से भी तेजी से 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट को जारी करने की प्रक्रिया को लेकर काम किया जा सकता है. इस बार बोर्ड की ओर से रिजल्ट की घोषणा में देरी नहीं की जाएगी. इसलिए कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया 18 मार्च 2026 से शुरू हो जाएगी. लगभग डेढ़ लाख टीचर्स द्वारा कॉपी की चेकिंग की जाएगी.

सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में कॉपी चेकिंग का काम

यूपी बोर्ड की इस बार खास सख्ती देखने को मिलेगी. कड़ी निगरानी में बोर्ड परीक्षा की सभी कॉपियां चेक की जाएगी. सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में एग्जामिनर्स को असेसमेंट का पूरा काम करना होगा.कॉपी चेकिंग के दौरान सेंटर में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आ सकेगा और सेंटर गेट बंद रहेंगे. टीचर्स भी अंदर आने के बाद बाहर नहीं जा सकेंगे और उनके फोन को जमा कर लिया जाएगा. इसके अलावा एग्जामिनर्स को भी कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस साथ ले जाने की अनुमति नहीं मिलेगी.

कब तक आएगा यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026?

18 मार्च 2026 से यूपी बोर्ड में शामिल छात्रों की कॉपी को चेक करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. 31 मार्च या 1 अप्रैल 2026 कॉपी चेकिंग के काम को पूरा करना जरूरी होगा. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि यूपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 20 अप्रैल 2026 को घोषित किया जा सकता है. हालांकि, इसे लेकर यूपी बोर्ड की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

