UP Board Exam 2nd Shift Today: यूपी बोर्ड परीक्षा की दूसरी शिफ्ट 2 बजे से शुरू, ड्रेस के बिना गए तो कह दिया जाएगा गेट आउट; जानिए जरूरी Guidelines

UP Board Exam 2nd Shift Today: यूपी बोर्ड परीक्षा की दूसरी शिफ्ट 2 बजे से शुरू, ड्रेस के बिना गए तो कह दिया जाएगा 'गेट आउट'; जानिए जरूरी Guidelines

UP Board Exam Key Guidelines Shift 2: उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा की दूसरी शिफ्ट 2 बजे से शुरू है. इस शिफ्ट में परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स कुछ जरूरी गाइडलाइन्स को जान लें, वरना बाद में दिक्कत हो सकती है. आइए यूपी बोर्ड की दूसरी शिफ्ट गाइडलाइन्स जानते हैं.

Feb 18, 2026, 11:05 AM IST
up board exam second shift timing and guidelines
up board exam second shift timing and guidelines

UP Board Second Shift Exam Important Guidelines: उत्तर प्रदेश में आज यानी 18 फरवरी 2026 से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं. पहली शिफ्ट की परीक्षाएं सुबह 8.30 बजे से 11.45 बजे तक जारी रही. जबकि, दूसरी शिफ्ट की परीक्षा की शुरुआत दोपहर 2 बजे से हो जाएगी. शाम 5.15 बजे तक यूपीएससी बोर्ड परीक्षा जारी रहेगी. दूसरी शिफ्ट में परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स कुछ बातों का खास ध्यान रखें. 12वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान यूनिफॉर्म से लेकर एडमिट कार्ड समेत अन्य नियम हैं जिनका पालन करना सभी के लिए बहुत जरूरी है. आइए यूपी बोर्ड परीक्षा के दूसरे शिफ्ट एग्जाम की शुरुआत से पहले बोर्ड की जरूरी गाइडलाइन्स जान लेते हैं.

UP Board Second Shift Timings: 3 घंटे 15 मिनट की परीक्षा

यूपी बोर्ड की दूसरी शिफ्ट परीक्षा का आयोजन 2 बजे से किया जाएगा जो शाम 5.15 बजे तक जारी रहेगी. 12वीं कक्षा के छात्रों द्वारा हिंदी पेपर की परीक्षा दी जाएगी. कुल 3 घंटे 15 मिनट की परीक्षा आयोजित की जाएगी. एग्जाम सेंटर पहुंचने का समय आधे घंटे पहले का है. स्टूडेंट्स को दूसरी शिफ्ट में परीक्षा देने के लिए एग्जाम सेंटर 1.30 बजे तक पहुंचना है. देरी से पहुंचने पर या तय समय सीमा के एक मिनट बाद भी पहुंचने पर छात्रों को बोर्ड परीक्षा देने का मौका नहीं मिलेगा.

UP Board Second Shift Exam Dress Code: बिना यूनिफॉर्म के एंट्री नहीं

परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था ने यूपी के सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की है. राज्य स्तरीय मुख्य नियंत्रण कक्ष और जिलों के कंट्रोल रूम के जरिए परीक्षा गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. यूपी बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार स्कूल यूनिफॉर्म के बिना स्टूडेंट्स को एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी. इसलिए एग्जाम देने के लिए स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर जाएं.

Add Zee News as a Preferred Source

UP Board Second Shift Exam: ये जरूरी चीजें ले जाना न भूलें

  • यूपी बोर्ड एडमिट कार्ड
  • स्कूल आईडी कार्ड

परीक्षा के शुरू होने से पहले न करें ये काम

एग्जाम सेंटर पहुंचने के बाद स्टूडेंट्स घबराएं नहीं. मन को शांत रखें और ध्यान रखें कि कोई भी नया विषय शुरू करने से बचें. अपनी किताब से किसी नए टॉपिक या चैप्टर पर नजर न डालें. अगर किसी चैप्टर या टॉपिक को लेकर कोई शंका है तो हल्का-फुल्का रिवीजन कर सकते हैं. फालतू की चीजों को सोचकर घबराएं नहीं. 

स्टूडेंट्स कहां से देखें परीक्षा सेंटर, रोल नंबर और एग्जाम कोड?

परीक्षा में बैठने से पहले अगर स्टूडेंट्स के बीच इस चीज का तनाव है कि उन्हें अपने एग्जाम सेंटर का नाम, पेपर कोड, रोल नंबर और अन्य डिटेल्स कैसे और कहां से मिलेगी? तो चिंता न करें ये सभी कुछ यूपी बोर्ड एडमिट कार्ड पर दिया गया है. स्टूडेंट का नाम, पंजीकरण संख्या, स्कूल या केंद्र का नाम, स्टूडेंट रोल नंबर, पिता का नाम,  माता का नाम,  बोर्ड का नाम, परीक्षा का नाम, उम्मीदवार की तस्वीर, परीक्षा केंद्र कोड,  परीक्षा केंद्र का नाम, अधिकारियों के हस्ताक्षर, महत्वपूर्ण निर्देश, परीक्षा समय, रिपोर्टिंग टाइम, विषय का नाम और कोड जैसी जानकारी एडमिट कार्ड पर लिखी हुई है. जब आंसर शीट में अपनी डिटेल्स भरेंगे तो एडमिट कार्ड से रोल नंबर से लेकर अन्य डिटेल्स देख सकते हैं.

