/UP Board APAAR ID: रजिस्ट्रेशन से पहले स्कूलों को पूरा करना होगा ये जरूरी काम, छात्रों और पैरेंट्स के लिए क्या बदला?

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने छात्रों की APAAR ID को लेकर आधिकारिक सूचना जारी की है. बोर्ड ने स्कूल प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और अभिभावकों से सभी छात्रों की APAAR ID बनवाने और उसे संबंधित रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा है. यह पहल छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को डिजिटल और सुरक्षित रखने के उद्देश्य से की जा रही है. कक्षा 10 और 12 के एडवांस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी जारी है, इसलिए बोर्ड ने अंतिम तिथि से पहले 100 प्रतिशत APAAR ID एंट्री का लक्ष्य रखने की अपील की है.
APAAR ID आखिर क्या है?
APAAR ID छात्रों के लिए 12 अंकों की स्थायी डिजिटल पहचान संख्या है. इसका उद्देश्य छात्र के शैक्षणिक जीवन से जुड़े रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से व्यवस्थित और सुरक्षित रखना है. स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इस डिजिटल पहचान से जुड़ सकती है. इससे छात्रों के लिए अपने शैक्षणिक दस्तावेजों और रिकॉर्ड को लंबे समय तक सुरक्षित रखना आसान हो सकता है.
छात्रों के लिए यह आईडी क्यों जरूरी है?
APAAR ID के जरिए छात्र के अकादमिक सफर को एक डिजिटल पहचान से जोड़ा जा सकता है. रिपोर्ट कार्ड, अकादमिक क्रेडिट और अन्य शैक्षणिक रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है. इसका एक महत्वपूर्ण फायदा यह है कि छात्रों को केवल कागजी दस्तावेजों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. भविष्य में शैक्षणिक रिकॉर्ड की जरूरत होने पर डिजिटल माध्यम से उन्हें एक्सेस करना अधिक सुविधाजनक हो सकता है.
APAAR से जुड़े डिजिटल सिस्टम के माध्यम से मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों को DigiLocker जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रखने की सुविधा मिल सकती है. इससे दस्तावेजों के खोने, खराब होने या लंबे समय तक सुरक्षित रखने की समस्या कम हो सकती है. छात्रों के लिए यह डिजिटल रिकॉर्ड आगे की पढ़ाई और विभिन्न शैक्षणिक प्रक्रियाओं में उपयोगी साबित हो सकता है.
बोर्ड की सूचना के अनुसार एडवांस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में APAAR ID का विवरण देना अनिवार्य नहीं है. हालांकि, बोर्ड ने स्कूलों और अभिभावकों से विशेष अपील की है कि वे छात्रों की APAAR ID बनवाने और उपलब्ध होने पर उसे संबंधित फॉर्म में दर्ज कराने के लिए सक्रिय रूप से सहयोग करें. बोर्ड का जोर अधिक से अधिक छात्रों को डिजिटल शैक्षणिक पहचान से जोड़ने पर है.
स्कूल प्रशासन को छात्रों और अभिभावकों को APAAR ID की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने को कहा गया है. प्रधानाचार्यों और शिक्षकों से अपेक्षा की गई है कि वे छात्रों के रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी को सही तरीके से दर्ज कराने में सहयोग करें. बोर्ड ने एडवांस रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि से पहले 100 प्रतिशत APAAR ID एंट्री हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही है.
अभिभावकों से अपने बच्चों की APAAR ID बनवाने में सहयोग करने की अपील की गई है. दी गई जानकारी सही होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिजिटल शैक्षणिक रिकॉर्ड छात्र के लंबे अकादमिक सफर से जुड़ सकते हैं. APAAR ID बनाने की प्रक्रिया अभिभावकों की सहमति के साथ पूरी की जाती है, इसलिए माता-पिता को प्रक्रिया के दौरान स्कूल प्रशासन के निर्देशों का पालन करना चाहिए.
डिजिटल पहचान के जरिए छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को अधिक व्यवस्थित और आसानी से उपलब्ध रखने में मदद मिल सकती है. छात्रवृत्ति, कल्याणकारी योजनाओं और विभिन्न शैक्षणिक सुविधाओं तक पहुंच के लिए सटीक छात्र डेटा महत्वपूर्ण हो सकता है. डिजिटल रिकॉर्ड होने से भविष्य में दस्तावेजों की जरूरत पड़ने पर उन्हें संभालना और प्रस्तुत करना आसान हो सकता है.
APAAR ID सरकार की ‘One Nation, One Student ID’ की व्यापक डिजिटल शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा है. इसका उद्देश्य छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को एक डिजिटल पहचान से जोड़ना और उन्हें सुरक्षित एवं अधिक सुलभ बनाना है. इस व्यवस्था के तहत छात्र की स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक की अकादमिक यात्रा को डिजिटल रूप से जोड़ने की दिशा में काम किया जा रहा है.
UP Board के कक्षा 10 और 12 के छात्रों तथा उनके अभिभावकों को अपने स्कूल से APAAR ID की प्रक्रिया की जानकारी लेनी चाहिए. स्कूल प्रशासन द्वारा मांगी गई जानकारी सही तरीके से उपलब्ध कराना जरूरी है. बोर्ड की अपील के अनुसार स्कूलों को भी एडवांस रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि से पहले अधिकतम छात्रों की APAAR ID एंट्री सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए. डिजिटल शैक्षणिक पहचान भविष्य में रिकॉर्ड को सुरक्षित और सुलभ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.