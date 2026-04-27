UP Board Result 2026: दाढ़ी-मूंछ पर तंज, नतीजों से दिया जवाब! प्राची निगम ने 12वीं में हासिल किए 91.2% अंक

UP Board Class 12th Topper Prachi Nigam: उत्तर प्रदेश बोर्ड 10वीं की टॉपर रहीं प्राची निगम फिर से चर्चाओं में है और उनकी सफलता की सभी जमकर तारीफ कर रहे हैं. 12वीं में शानदार प्रदर्शन करने के साथ प्राची ने सभी का मुंह बंद कर दिया है.
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UP Board Class 12th Topper Prachi Nigam: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP) में प्राची निगम का नाम एक चर्चा का विषय बन चुका है. साल 2024 में वो चर्चाओं में उस समय रही थीं जब उन्होंने कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप किया था, लेकिन उस दौरान सफल प्राची को उनके अंकों के कारण नहीं बल्कि उनके चेहरे पर दाढ़ी-मूंछ होने की वजह से लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे थे. एक बार फिर से प्राची चर्चाओं में है और सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड कर रही है लेकिन इस बार दाढ़ी-मूंछ वजह नहीं है. उनकी सफलता की गूंज पूरे सोशल मीडिया पर है. उत्तर प्रदेश बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणामों की घोषणा 25 अप्रैल 2026 को की थी. इस दौरान बेटियां आगे रहीं.
कक्षा 10वीं में लड़कियों का कुल पास प्रतिशत 93.76 रहा. जबकि, 12वीं में लड़कियों का कुल पास प्रतिशत 86.32 रहा था. इस दौरान सबसे चर्चाओं में सीतापुर रहा. यहां से फिर से टॉपर्स देखे गए. वहीं, 2024 में चर्चाओं में रहने वाली प्राची भी फिर से सुर्खियों में बनीं. दरअसल, यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं में प्राची निगम ने 91.2% अंक हासिल कर सभी ट्रोलर्स के मुंह को बंद कर दिया और ये साबित करके दिखाया कि मेहनत का फल हमेशा मिलता है.
सबसे ज्यादा मैथ्स में आए अंक
चेहरे पर अधिक बाल होने के कारण प्राची निगम को खूब ट्रोल किया गया था, लेकिन उन्होंने इन सब ट्रोलिंग के बावजूद अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं आने दी. इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा में प्राची ने गणित में 99 अंक हासिल किए. हिंदी विषय में 96 अंक, भौतिक विज्ञान में 93 अंक और रसायन विज्ञान में 95 अंक प्राप्त किए हैं. अंग्रेजी विषय में उन्होंने 73 अंक प्राप्त किए. अंग्रेजी में कम अंक आने पर प्राची ने कहा कि वो जेईई की तैयारी पर खास फोकस कर रही थी जिस वजह से अंग्रेजी विषय में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई.
प्राची से जब पूछा गया कि वो अब आगे क्या करना चाहती हैं तो उन्होंने बताया कि वो जेईई की तैयारी कर रही हैं और इंजीनियर बनना चाहती हैं. प्राची का कहना है कि वो साइंस और मैथ्स सब्जेक्ट में गहरी समझ और रुचि रखती हैं. इस वजह से वो उसी क्षेत्र में करियर भी बनाना चाहती हैं. प्राची कक्षा 10वीं के बाद से ही अपने करियर की प्लानिंग कर रही हैं और वो भविष्य की तैयारी कर चुकी हैं.
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