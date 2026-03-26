UP Board Result 2026: अचानक रुका कॉपियों की जांच का काम! क्या अब देरी से आएगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट? जानें बड़ी वजह

up board result 2026: उत्तर प्रदेश बोर्ड ने रामनवमी की छुट्टियों के कारण 26 और 27 मार्च को कॉपियों के मूल्यांकन कार्य पर रोक लगा दी है. हालांकि, बोर्ड ने साफ किया है कि छुट्टी के बाद काम में तेजी लाई जाएगी ताकि रिजल्ट समय पर घोषित किया जा सके.
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up board result 2026: उत्तर प्रदेश बोर्ड के लाखों छात्रों के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आया है. बोर्ड परीक्षा 2026 की कॉपियों की जांच से जुड़ा काम दो दिन के लिए रुकने वाला है. राम नवमी के त्योहार को देखते हुए सरकार ने छुट्टी बढ़ा दी है. पहले 26 मार्च को ही अवकाश तय था. अब 27 मार्च को भी कॉपियों की जांच नहीं होगी. इस फैसले के बाद छात्रों और अभिभावकों के मन में सवाल उठने लगे हैं. सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इससे रिजल्ट आने में देरी होगी.
दरअसल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस बारे में साफ जानकारी दी है. विभाग का कहना है कि दो दिन का अवकाश जरूर रहेगा. लेकिन इससे रिजल्ट पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा. बोर्ड ने सभी मूल्यांकन केंद्रों को साफ निर्देश दिए हैं कि छुट्टी खत्म होते ही काम तेज किया जाए. यानी कॉपियों की जांच बाद में तेजी से पूरी की जाएगी. इससे तय समय के अंदर रिजल्ट जारी करने की कोशिश की जाएगी.
इस पूरे मामले को समझें तो पहले केवल 26 मार्च को ही राम नवमी के कारण अवकाश घोषित किया गया था. ये फैसला पहले से तय था. लेकिन बाद में शासन की ओर से नई सूचना जारी हुई. इसके मुताबिक 27 मार्च को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया. इसी वजह से अब लगातार दो दिन तक कॉपियों की जांच नहीं होगी. इस आदेश की जानकारी माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने आधिकारिक पत्र के जरिए दी है.
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— Madhyamik Shiksha Parishad, Uttar Pradesh (@upboardpryj) March 25, 2026
इस फैसले का असर प्रदेश के सभी मूल्यांकन केंद्रों पर पड़ेगा. जहां-जहां कॉपियों की जांच चल रही है, वहां काम पूरी तरह से रुक जाएगा. 26 मार्च को पहले से छुट्टी थी. अब 27 मार्च को भी नया अवकाश लागू हो गया है. यानी इन दो दिनों में कोई भी कॉपी जांची नहीं जाएगी. इसके बाद काम फिर से शुरू होगा.
हालांकि बोर्ड ने यह भी भरोसा दिलाया है कि छात्रों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है. विभाग पूरी कोशिश करेगा कि रिजल्ट समय पर ही जारी किया जाए. छुट्टी के बाद मूल्यांकन कार्य को तेज किया जाएगा. ताकि किसी तरह की बड़ी देरी न हो. कुल मिलाकर दो दिन का ब्रेक जरूर है. लेकिन इससे रिजल्ट पर बड़ा असर पड़ने की संभावना कम बताई जा रही है.
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