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Hindi Newsशिक्षाUP Board Result 2026 : छात्र तुरंत ध्यान दें! रिजल्ट देखते समय भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, वरना भारी पड़ सकती है एक छोटी सी लापरवाही

UP Board Result 2026 : छात्र तुरंत ध्यान दें! रिजल्ट देखते समय भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, वरना भारी पड़ सकती है एक छोटी सी लापरवाही

यूपी बोर्ड रिजल्ट 23 अप्रैल को जारी होगा, जिसे छात्र ऑनलाइन चेक कर सकेंगे. एक्सपर्ट्स के अनुसार, रिजल्ट को लेकर घबराहट, तुलना, जल्दबाजी और नेगेटिव सोच से बचना जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ एक पड़ाव है, पूरी जिंदगी का फैसला नहीं. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 22, 2026, 07:52 PM IST
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रिजल्ट का दिन आया! जानिए कैसे बिना तनाव के करें सामना और बचें इन बड़ी गलतियों से (AI Photo
रिजल्ट का दिन आया! जानिए कैसे बिना तनाव के करें सामना और बचें इन बड़ी गलतियों से (AI Photo

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की तारीख और समय की आधिकारिक घोषणा कर दी है. छात्रों का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि रिजल्ट 23 अप्रैल, गुरुवार को जारी किया जाएगा. परीक्षा देने वाले छात्र रिजल्ट जारी होने के बाद डिजीलॉकर समेत अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना स्कोरकार्ड आसानी से चेक कर सकेंगे. बोर्ड ने यह जानकारी अपने आधिकारिक एक्स (X) अकाउंट के जरिए साझा की है, जिससे छात्रों में उत्साह और हलचल दोनों बढ़ गई है.

रिजल्ट का दिन हर छात्र के लिए बेहद अहम होता है, लेकिन कई बार यह तनाव और घबराहट भी बढ़ा देता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जरूरत से ज्यादा चिंता करना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि इससे आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है. ऐसे समय में शांत रहना और रिजल्ट को सिर्फ एक पड़ाव के रूप में देखना जरूरी है. यह याद रखना चाहिए कि एक परीक्षा पूरी जिंदगी का फैसला नहीं होती, बल्कि आगे बढ़ने का एक कदम होती है.

क्या दूसरों से तुलना करना सही है?

रिजल्ट आते ही कई छात्र अपनी तुलना दोस्तों, रिश्तेदारों या टॉपर्स से करने लगते हैं. यह आदत मानसिक दबाव को और बढ़ा देती है. हर छात्र की क्षमता और परिस्थिति अलग होती है, इसलिए तुलना करना सही नहीं माना जाता. NCERT और CBSE जैसे संस्थान भी सलाह देते हैं कि छात्रों को अपनी मेहनत और प्रगति पर ध्यान देना चाहिए. दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद के प्रदर्शन को समझना ज्यादा जरूरी है.

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क्या जल्दबाजी में फैसला लेना नुकसानदेह है?

कई बार छात्र रिजल्ट देखने के तुरंत बाद ही बड़े फैसले ले लेते हैं, जैसे स्ट्रीम बदलना या पढ़ाई छोड़ने का सोचना. ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला आगे चलकर नुकसान पहुंचा सकता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिजल्ट के बाद थोड़ा समय लें, अपने विकल्पों को समझें और परिवार या शिक्षकों से सलाह लें. सही जानकारी और सोच-समझकर लिया गया फैसला ही भविष्य के लिए बेहतर होता है. इसलिए किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें.

क्या नेगेटिव सोच बढ़ा देती है तनाव?

कम नंबर आने पर कई छात्र खुद को कमजोर समझने लगते हैं और नेगेटिव सोच में फंस जाते हैं. ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है. WHO के अनुसार, ऐसे समय में सकारात्मक सोच बनाए रखना बहुत जरूरी होता है. रिजल्ट सिर्फ एक परीक्षा का परिणाम है, यह आपकी पूरी क्षमता को नहीं दर्शाता. असफलता से सीख लेकर आगे बढ़ना ही असली सफलता की पहचान है. इसलिए खुद पर भरोसा बनाए रखें.

क्या रिजल्ट को ही सब कुछ मान लेना सही है?

सबसे बड़ी गलती ये होती है कि छात्र रिजल्ट को ही अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच मान लेते हैं. जबकि असल में यह सिर्फ एक पड़ाव है. Ministry of Education भी समय-समय पर छात्रों को यही समझाता है कि एक परीक्षा आपके पूरे भविष्य को तय नहीं करती. जिंदगी में आगे बढ़ने के कई रास्ते होते हैं. इसलिए रिजल्ट को सकारात्मक नजरिए से देखें और आगे की योजना बनाएं. यही सोच आपको सफलता की ओर ले जाएगी.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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