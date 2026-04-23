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Hindi Newsशिक्षाकशिश और अंशिका बनीं यूपी की नई पहचान! टॉप 5 की लिस्ट में कौन-कौन शामिल? यहां देखें पूरी लिस्ट

कशिश और अंशिका बनीं यूपी की नई पहचान! टॉप 5 की लिस्ट में कौन-कौन शामिल? यहां देखें पूरी लिस्ट

यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 में 90.42% छात्र पास हुए. कशिश वर्मा और अंशिका वर्मा ने 97.83% अंक के साथ टॉप किया. अदिति दूसरे स्थान पर रहीं, जबकि अर्पिता, ऋषभ साहू और परी वर्मा तीसरे स्थान पर रहे. परीक्षा में 26 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 23, 2026, 05:01 PM IST
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कशिश और अंशिका बनीं यूपी की नई पहचान! टॉप 5 की लिस्ट में कौन-कौन शामिल? यहां देखें पूरी लिस्ट

यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 आते ही पूरे प्रदेश में खुशी और चर्चा का माहौल बन गया है. इस बार छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नए रिकॉर्ड बनाए हैं. खास बात यह रही कि टॉपर्स की लिस्ट में कशिश वर्मा और अंशिका वर्मा ने संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया. वहीं दूसरे और तीसरे स्थान पर भी कई होनहार छात्रों ने अपनी मेहनत का दम दिखाया. रिजल्ट जारी होते ही लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हो गया और हर कोई टॉपर्स की पूरी लिस्ट जानने के लिए उत्साहित नजर आया. आइए आसान भाषा में जानते हैं इस बार के टॉपर्स और रिजल्ट की पूरी कहानी.

 कब जारी हुआ रिजल्ट और कैसा रहा प्रदर्शन?

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 23 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित किए. इस बार 10वीं में कुल 90.42% छात्र पास हुए, जो काफी अच्छा माना जा रहा है. परीक्षा 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच 8033 केंद्रों पर कराई गई थी. इस बार परीक्षा को नकलविहीन और पारदर्शी बनाने के लिए खास इंतजाम किए गए थे, जिससे छात्रों का प्रदर्शन बेहतर देखने को मिला.

 इस बार टॉपर्स कौन बने?

इस साल कशिश वर्मा (सीतापुर) और अंशिका वर्मा (बाराबंकी) ने 97.83% अंक हासिल कर संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया. वहीं बाराबंकी की अदिति ने 97.50% अंक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया. इन छात्रों ने अपनी मेहनत और लगन से पूरे प्रदेश में अपनी पहचान बनाई और टॉपर्स की सूची में जगह बनाई.

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 टॉप 5 में किन छात्रों ने बनाई जगह?

टॉपर्स की सूची में तीसरे स्थान पर अर्पिता (सीतापुर), ऋषभ साहू (झांसी) और परी वर्मा (बाराबंकी) ने 97.33% अंक हासिल किए. इन सभी छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉप 5 में अपनी जगह बनाई. अलग-अलग जिलों के इन छात्रों ने यह साबित किया कि मेहनत और सही मार्गदर्शन से कोई भी छात्र टॉप कर सकता है.

परीक्षा और मूल्यांकन कैसे हुआ?

इस बार लगभग 26.02 लाख छात्रों ने 10वीं की परीक्षा दी थी. परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन महज 15 दिनों में पूरा कर लिया गया, जो बोर्ड की तेज और व्यवस्थित कार्यप्रणाली को दर्शाता है. यूपी बोर्ड के निदेशक महेंद्र देव और सचिव भगवती सिंह ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता छात्रों की मेहनत का परिणाम है.

 रिजल्ट से क्या संदेश मिलता है?

इस बार का रिजल्ट दिखाता है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रहा है और छात्र लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. वाराणसी के सूर्यदीप ने भी टॉप 10 में जगह बनाकर जिले को 20 साल बाद इस सूची में शामिल किया. छात्र अब आसानी से ऑनलाइन रिजल्ट चेक कर सकते हैं और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया और आसान हो गई है.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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UP Board 10th Toppers 2026

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