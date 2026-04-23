UP Board Result 2026 Declared : 10वीं-12वीं में फेल हो गए? घबराएं नहीं! जानिए किन छात्रों का साल बचेगा और किसे करनी पड़ेगी दोबारा पढ़ाई

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP) ने आज शाम 4 बजे 52 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं का इंतजार खत्म करते हुए 10वीं और 12वीं का परिणाम घोषित कर दिया है. जहां कशिश वर्मा और अंशिका ने 97.83% अंकों के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपनी कामयाबी का लोहा मनवाया, वहीं लाखों छात्रों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर नंबर उम्मीद से कम आए हों या किसी विषय में असफलता मिली हो, तो हार मानने के बजाय आपके पास करियर संवारने के कई जादुई विकल्प मौजूद हैं? इंटरनेट न चलने पर SMS से लेकर डिजीलॉकर तक, रिजल्ट देखने के हर आसान तरीके के साथ हम लाए हैं आपके हर सवाल का सटीक जवाब.

कम नंबर आने पर रीचेकिंग की सुविधा

यदि आपको लगता है कि आपकी मेहनत के अनुसार अंक नहीं मिले हैं या मूल्यांकन में कोई मानवीय त्रुटि हुई है, तो निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. बोर्ड ऐसे छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की रीचेकिंग (स्क्रूटनी) या री-एवैल्यूएशन का सुनहरा मौका देता है. इसके लिए आपको बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा. कई बार रीचेकिंग के दौरान अंकों में सुधार होता है, जो छात्रों के कुल प्रतिशत को बढ़ा सकता है. यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और उन छात्रों के लिए संजीवनी का काम करती है जिन्हें अपने उत्तरों और तैयारी पर पूरा भरोसा होता है.

कंपार्टमेंट परीक्षा से बचाएं अपना कीमती साल

एक या दो विषयों में असफल होने वाले छात्रों के लिए यूपी बोर्ड 'कंपार्टमेंट परीक्षा' का विकल्प प्रदान करता है. यह परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए एक 'लाइफलाइन' है जो महज कुछ अंकों से पिछड़ गए हैं. कंपार्टमेंट के लिए आवेदन परिणाम जारी होने के तुरंत बाद शुरू हो जाते हैं और इसकी परीक्षाएं सामान्यतः जुलाई में आयोजित की जाती हैं. इससे छात्रों को उसी साल पास होने का मौका मिलता है और उनकी आगे की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आती. यह अवसर उन बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो अपनी गलती सुधारकर उसी शैक्षणिक सत्र में अगली कक्षा में प्रवेश पाना चाहते हैं.

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असफलता के बाद भी करियर के शानदार रास्ते

यदि कोई छात्र दो से अधिक विषयों में फेल हो गया है या दोबारा रेगुलर बोर्ड परीक्षा नहीं देना चाहता, तो भी उसके पास भविष्य संवारने के बेहतरीन रास्ते खुले हैं. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) के जरिए छात्र घर बैठे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं. इसके अलावा, स्किल-बेस्ड कोर्स जैसे आईटीआई (ITI), पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग में करियर बनाना एक बेहतरीन विकल्प है. करियर काउंसलर की मदद लेकर छात्र अपनी रुचि के अनुसार सही दिशा चुन सकते हैं. याद रखें, एक परीक्षा का परिणाम आपके जीवन की सफलता तय नहीं करता, बल्कि आपकी मेहनत और सही चुनाव मायने रखता है.