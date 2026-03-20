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Hindi Newsशिक्षाUP Board Result 2026: 1 अप्रैल को कॉपियों का मूल्यांकन समाप्त, कब तक आएगा यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट?

UP Board Result 2026: 1 अप्रैल को कॉपियों का मूल्यांकन समाप्त, कब तक आएगा यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट?

UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा के समाप्त होने के बाद से छात्रों को सिर्फ रिजल्ट के घोषणा होने का इंतजार है. बहुत जल्द यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी हो जाएगा.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 20, 2026, 03:40 PM IST
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up board result 2026
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UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं. 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक यूपी बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया गया. दोनों परीक्षाओं की कॉपियों की चेकिंग शुरू हो चुकी है. 18 मार्च से 10वीं और 12वीं की कॉपियों के मूल्यांकन की शुरुआत हो चुकी है जिस कार्य की समाप्ति 1 अप्रैल 2026 को हो जाएगी. बीच में ईद और राम नवमी के अवसर पर कॉपी चेकिंग के काम को नहीं किया जाएगा. यूपी बोर्ड ने पहले ही जानकारी दे दी थी कि बोर्ड 21 मार्च को ईद और 26 मार्च को राम नवमी के कारण कॉपी की चेकिंग नहीं करेगा.   

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश ने अपने ऑफिशियल अकाउंट एक्स के माध्यम से जानकारी दी कि 21 मार्च और 26 मार्च को छुट्टी के कारण उत्तर पुस्तिकाओं का कार्य स्थगित किया गया है. बोर्ड ने एक्स के माध्यम से जानकारी दी है. हालांकि, 22 मार्च से 25 मार्च तक कॉपियों की चेकिंग फिर से शुरू होगी. इसके बाद 27 मार्च से 1 अप्रैल 2026 तक उत्तर पुस्तिकाओं की चेकिंग का काम चलेगा.

UP Board Result 2026: कब तक आएगा रिजल्ट?

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा? उम्मीद की जा रही है कि 15 अप्रैल से 20 अप्रैल 2026 तक रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है. पिछले दो साल के यूपी बोर्ड रिजल्ट के घोषित डेट की बात करें तो साल 2024 में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 20 अप्रैल को जारी किया गया था. 31 मार्च 2024 में कॉपी चेकिंग का काम पूरा हुआ था और उसके 19 दिनों में रिजल्ट की घोषणा की गई.

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वहीं, साल 2025 में यूपी बोर्ड ने 2 अप्रैल को कॉपियों का मूल्याकंन किया जिसके बाद 25 अप्रैल को रिजल्ट की घोषणा की गई है. दो सालों में कॉपी चेकिंग के बाद रिजल्ट घोषित की तारीख में आमतौर पर 20 से 25 दिनों की अवधि रही है. उम्मीद है कि 20 अप्रैल 2026 से पहले 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की घोषणा हो सकती है.

UP Board Result 2026: कैसे चेक कर सकते हैं 10वीं और 12वीं का रिजल्ट? 

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर जाएं.

  2. रिजल्ट की घोषणा के बाद 10वीं और 12वीं रिजल्ट का लिंक शो होगा.

  3. उस पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट शो हो जाएगा. 

  4. अपना रोल नंबर दर्ज करने के बाद रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

  5. यहां से स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- UP Board Marksheet 2026: 16 तरह की सिक्योरिटी सेफ्टी के साथ होगी 10वीं-12वीं की मार्कशीट, यूपी बोर्ड ने स्कोरकार्ड से जुड़े क्या-क्या किए बदलाव?

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

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