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UP Board Result 2026: कितने दिन और... कब आएगा यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का परिणाम? UPMSP का बड़ा अपडेट!

UP Board Class 10th and 12th Result 2026: यूपी बोर्ड की ओर से कब तक कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा? कक्षा 12वीं का रिजल्ट कब जारी होगा? आइए UPMSP का अपडेट जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 06, 2026, 12:04 PM IST
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UP Board Result 2026: कितने दिन और... कब आएगा यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का परिणाम? UPMSP का बड़ा अपडेट!

UP Board Class 10th and 12th Result 2026: क्या आप भी यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं? अगर हां, तो कुछ दिन का और इंतजार करना पड़ सकता है. हाल ही में UPMSP बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिससे ये साफ हो चुका है कि यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं परीक्षा के परिणाम घोषित होने में अभी थोड़ा समय लगेगा. उत्तर प्रदेश माध्यमिक परिषद, प्रयागराज (UPMSP) के नोटिस से रिजल्ट को लेकर बड़ा अपडेट मिल रहा है. इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा में करीब 52 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए और सभी को रिजल्ट का इंतजार है

कब आएगा मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट?

यूपी बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन फरवरी से मार्च के बीच किया गया. 12 मार्च को यूपी बोर्ड परीक्षा की समाप्ति हुई. अब लाखों स्टूडेंट्स रिजल्ट के जारी होने का इंतजार कर रहे हैं. परीक्षा के परिणामों की घोषणा करने से पहले UPMSP ने एक नोटिस जारी किया है.

अभी प्रैक्टिकल एग्जाम बाकी

यूपीएमएसपी ने इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) के स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर नोटिस जारी किया है. ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी कारण से प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दे पाएं हैं वो परीक्षा दे सकते हैं. बोर्ड की ओर से स्टूडेंट्स को लास्ट चांस दिया जा रहा है. प्रैक्टिकल परीक्षा के होने के बाद ही 12वीं रिजल्ट को लेकर प्रोसेस आगे बढ़ सकेगा.

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फिर से कब होंगे 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम?

उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा 12वीं के प्रैक्टिकल परीक्षाओं को लेकर डेटशीट जारी की है. इसके मुताबिक प्रैक्टिकल एग्जाम में अनुपस्थित स्टूडेंट्स फिर से एग्जाम दे सकते हैं. 9 अप्रैल और 10 अप्रैल 2026 को ऐसे स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है. ये प्रैक्टिकल एग्जाम स्टूडेंट्स के स्कूलों में ही होंगे. सभी स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल एग्जाम के अंकों को अपलोड नहीं किया गया है. ये प्रक्रिया पूरी होने पर सभी के नंबरों को अपलोड किया जाएगा.

कब आएगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट?

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की कॉपियां लगभग चेक हो चुकी हैं. दोनों परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा 25 अप्रैल 2026 तक घोषित होने की उम्मीद है. 12वीं से पहले 10वीं के रिजल्ट की घोषणा हो सकती है. पिछले साल 25 अप्रैल को यूपी बोर्ड रिजल्ट का ऐलान किया गया था.

ये भी पढ़ें- UP Board Result 2026: रिजल्ट से पहले अलर्ट, यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स को ‘नंबर बढ़ाने’ के नाम पर ठग रहे जालसाज

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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