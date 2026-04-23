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Hindi Newsशिक्षाUP Board Result 2026: याद है 100 में से 100 नंबर लाने वाली प्राची निगम? रिजल्ट से पहले वायरल हुई सीतापुर की इस टॉपर की कहानी, अब कहां है ये बिटिया?

UP Board Result 2026: याद है 100 में से 100 नंबर लाने वाली प्राची निगम? रिजल्ट से पहले वायरल हुई सीतापुर की इस टॉपर की कहानी, अब कहां है ये बिटिया?

UP Board Result 2026 Meet Prachi Nigam UPMSP 2024 topper :  यूपी बोर्ड 2026 रिजल्ट का इंतजार खत्म होने वाला है. इस बीच 2024 की टॉपर प्राची निगम फिर चर्चा में हैं, जिन्होंने 98.50% अंक पाए थे. उन्होंने हर विषय में शानदार प्रदर्शन किया था और इंजीनियर बनने का सपना रखती हैं. लोग जानना चाहते हैं कि अब वह कहां और क्या कर रही हैं. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 23, 2026, 12:02 PM IST
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पिता ठेकेदार और बेटी यूपी बोर्ड टॉपर
पिता ठेकेदार और बेटी यूपी बोर्ड टॉपर

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का इंतजार अब अपने आखिरी पड़ाव पर है. लाखों छात्रों की धड़कनें तेज हैं और हर कोई अपने नंबर देखने के लिए बेसब्री से स्क्रीन पर नजर लगाए बैठा है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक पुरानी लेकिन दिलचस्प कहानी फिर से वायरल हो रही है. ये कहानी है सीतापुर की उस होनहार बिटिया प्राची निगम की, जिसने 2024 में 98.50% अंक हासिल कर पूरे प्रदेश में टॉप किया था. रिजल्ट से पहले लोग फिर जानना चाहते हैं कि आखिर इतनी बड़ी टॉपर अब कहां है और क्या कर रही है?

क्या इस बार भी यूपी बोर्ड रिजल्ट का इंतजार खत्म होने वाला है?

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के रिजल्ट की तैयारी पूरी कर ली है. 2026 के यूपी बोर्ड रिजल्ट का इंतजार अब अपने अंतिम चरण में है और किसी भी वक्त नतीजे घोषित किए जा सकते हैं. इस साल 10वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च तक और 12वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी से 24 मार्च तक आयोजित हुई थीं. जैसे-जैसे रिजल्ट का समय नजदीक आ रहा है, छात्रों और अभिभावकों की बेचैनी बढ़ती जा रही है और हर कोई अपने भविष्य की दिशा तय करने को तैयार बैठा है.

कौन है 2024 की टॉपर प्राची निगम?

रिजल्ट के इस माहौल में 2024 की टॉपर प्राची निगम एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. सीतापुर जिले के सीता बाल इंटर कॉलेज की छात्रा प्राची ने यूपी बोर्ड 10वीं में 98.50 प्रतिशत अंक हासिल कर पूरे प्रदेश में पहला स्थान पाया था. उनकी इस शानदार उपलब्धि ने न सिर्फ स्कूल बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया था. सोशल मीडिया पर उनकी सफलता की कहानी खूब वायरल हुई थी और लोग आज भी उन्हें एक प्रेरणा के रूप में याद करते हैं, खासकर नए रिजल्ट सीजन के समय उनकी चर्चा फिर तेज हो जाती है.

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कैसे आए थे प्राची निगम के इतने शानदार नंबर?

प्राची निगम ने सभी विषयों में बेहतरीन प्रदर्शन किया था. उन्होंने हिंदी और इंग्लिश में 97-97 अंक, गणित में पूरे 100 अंक, विज्ञान में 100 अंक, सामाजिक विज्ञान में 97 अंक और ड्रॉइंग में भी 100 अंक हासिल किए थे. उनकी यह परफॉर्मेंस बताती है कि वह हर विषय में बराबर मजबूत थीं. खास बात यह रही कि उन्होंने विज्ञान और गणित में शत-प्रतिशत अंक लेकर अपनी मेहनत का लोहा मनवाया था. उनकी इस सफलता ने साबित किया कि लगातार मेहनत और सही रणनीति से कोई भी छात्र टॉप कर सकता है.

अब कहां हैं प्राची और क्या है उनका सपना?

प्राची निगम के पिता चंद्र प्रकाश निगम एक ठेकेदार हैं, जबकि उनकी मां ममता निगम एक गृहिणी हैं. प्राची ने बताया था कि उन्हें साइंस विषय में खास रुचि है और वह आगे चलकर इंजीनियर बनना चाहती हैं. वह रोजाना करीब 5 से 6 घंटे पढ़ाई करती थीं और मोबाइल से दूर रहकर पूरी तरह अपनी पढ़ाई पर फोकस रखती थीं. टॉप करने के बाद भी उन्होंने सादगी बनाए रखी. अब लोग जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी सफलता के बाद प्राची आज कहां हैं और अपनी आगे की पढ़ाई किस दिशा में कर रही हैं.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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