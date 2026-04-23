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UP Board Result 2026: क्या इस बार भी सीतापुर का रहेगा दबदबा या फतेहपुर और प्रयागराज मारेंगे बाजी?

UP Board Result 2026 में सीतापुर, प्रयागराज और फतेहपुर के बीच कड़ी टक्कर है. 53 लाख छात्रों के रिजल्ट का इंतजार खत्म होने वाला है. अब 2026 के रिजल्ट पर सबकी नजरें टिकी हैं कि क्या इस बार भी सीतापुर का छात्र बाजी मारकर टॉपर बनेगा और लगातार तीसरी बार हैट्रिक पूरी करेगा.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 23, 2026, 07:49 AM IST
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क्या इस बार भी सीतापुर का दबदबा रहेगा या प्रयागराज और फतेहपुर बाजी मारेंगे?
क्या इस बार भी सीतापुर का दबदबा रहेगा या प्रयागराज और फतेहपुर बाजी मारेंगे?

UP Board Result 2026 : यूपी बोर्ड के 53 लाख 37 हजार 778 छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) आज यानी 23 अप्रैल को शाम 4 बजे 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित करेगा. लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सीतापुर जिला अपनी बादशाहत बरकरार रख पाएगा? या फिर संगम नगरी प्रयागराज और फतेहपुर के मेधावी इस बार बाजी पलट देंगे? 2025 में प्रयागराज की महक जायसवाल ने 12वीं में झंडे गाड़कर संकेत तो दे ही दिया है कि मुकाबला इस बार बहुत कड़ा होने वाला है, तो क्या सीतापुर हैट्रिक लगा पाएगा या फिर दबदबे की ये कुर्सी किसी और के पास जाएगी?  

क्या इस बार भी नतीजों में परचम लहराएगा सीतापुर?

पिछले कुछ साल से यूपी बोर्ड में 'सीतापुर' नाम का एक तूफान चल रहा है. 2024 में हाईस्कूल की प्राची निगम (98.50%) और इंटर के शुभम वर्मा (97.80%) ने टॉप करके पूरे प्रदेश को चौंका दिया था. इतना ही नहीं, 2023 में प्रियांशी सोनी ने 98.33% अंक लाकर जिले का नाम रोशन किया था. 2025 के आंकड़ों ने तो हद ही कर दी, जब हाईस्कूल की टॉप-10 लिस्ट में अकेले सीतापुर के 7 छात्र (अर्पित, अंचल, आयुषी आदि) शामिल थे. जिले के महमूदाबाद इलाके के स्कूलों ने जिस तरह से टॉपर्स की लाइन लगाई है, उसे देखते हुए इस साल भी उम्मीदें बहुत ऊंची हैं.

प्रयागराज और फतेहपुर: पुराने दिग्गजों की जोरदार वापसी?

भले ही सीतापुर फिलहाल नंबर-1 बना हुआ है, लेकिन प्रयागराज और फतेहपुर जैसे जिले पलटवार के लिए तैयार हैं. 2025 में 12वीं की परीक्षा में प्रयागराज की महक जायसवाल ने 97.20% अंक पाकर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया, जिसने साफ कर दिया कि संगम नगरी के मेधावी फिर से फॉर्म में लौट आए हैं. वहीं, फतेहपुर का रिकॉर्ड भी कम नहीं है; 2022 में प्रिंस पटेल ने हाईस्कूल और दिव्यांशी ने इंटर में टॉप कर सुर्खियां बटोरी थीं. 2023 में भी फतेहपुर के प्रियांशु उपाध्याय और निखिल तिवारी टॉपर्स की रेस में सबसे आगे थे, जो सीतापुर के लिए बड़ी चुनौती हैं.

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पिछले सालों का सफर: जब जिलों में बंटता था ताज?

अगर हम पुराने पन्नों को पलटें तो यूपी बोर्ड के टॉपर्स कभी किसी एक जिले तक सीमित नहीं रहे. 2019 में कानपुर के गौतम रघुवंशी और 2018 में इलाहाबाद की अंजलि वर्मा ने हाईस्कूल में टॉप किया था. इंटरमीडिएट की बात करें तो 2020 में बागपत के अनुराग मलिक ने 97% के साथ झंडे गाड़े थे, वहीं 2019 में बागपत की ही तनु तोमर 97.8% के साथ प्रदेश की शान बनी थीं. कभी बाराबंकी के अभिमन्यु वर्मा तो कभी महोबा के शुभ छपरा (2023 टॉपर) ने लिस्ट में जगह बनाकर साबित किया है कि मेहनत किसी एक शहर की जागीर नहीं है.

रिजल्ट का पूरा गणित: 24 लाख से ज्यादा इंटर के छात्र?

इस साल की परीक्षा में कुल 52 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से अकेले इंटरमीडिएट (12वीं) में लगभग 24,52,830 छात्र शामिल हुए. यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह की देखरेख में इस बार मूल्यांकन कार्य रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है. 2024 में भी बोर्ड ने बहुत जल्दी नतीजे देकर सबको हैरान किया था. इस बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद जिलेवार आंकड़े और टॉप-10 मेधावियों की सूची सार्वजनिक की जाएगी. बोर्ड की कोशिश है कि छात्रों को उनकी मेहनत का परिणाम पूरी पारदर्शिता के साथ मिले, ताकि वे आगे की पढ़ाई के लिए सही समय पर फैसले ले सकें.

कैसे चेक करें रिजल्ट?

कल शाम 4 बजे जैसे ही रिजल्ट की घोषणा होगी, छात्र आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in और upmsp.edu.in पर अपना स्कोर कार्ड देख पाएंगे. इसके अलावा Zee News की वेबसाइट पर भी रोल नंबर डालकर तुरंत मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं. 

क्या लड़कियां फिर मारेंगी बाजी?

यूपी बोर्ड के पिछले आंकड़ों में लड़कियों का दबदबा रहा. चाहे वो 2024 की प्राची निगम हों या 2025 की महक जायसवाल, छात्राओं ने अक्सर लड़कों को पीछे छोड़ा है. हालांकि, 2024 में 12वीं के टॉपर शुभम वर्मा ने लड़कों का मान बढ़ाया था.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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