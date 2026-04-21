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UP Board Result 2026: जल्द खत्म होने वाला है इंतजार! यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट upmsp.edu.in पर होगा जारी

UP Board Result 2026: कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट किसी भी समय जारी किया जा सकता है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार यूपीएसएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 21, 2026, 08:50 AM IST
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UP Board Class 10th and 12th Result 2026
UP Board Class 10th and 12th Result 2026

UP Board Class 10th and 12th Result 2026 (OUT Soon): इंतजार की घड़ी जल्द खत्म होने वाली है. परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों स्टूडेंट्स बहुत जल्द उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा आयोजित की गई कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणामों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख सकेंगे. कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की कॉपियां चेक हो चुकी है. यूपी बोर्ड रिजल्ट की घोषणा को लेकर अंतिम चरण है. अलग-अलग वेबसाइट और प्लेटफॉर्म पर यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणामों को घोषित कर सकता है. यूपी बोर्ड की ओर से भी परीक्षा के रिजल्ट की जल्द घोषणा के संकेत दिए गए हैं. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर 'Coming Soon' का मैसेज शो हो रहा है.

कब तक आ सकता है यूपी बोर्ड रिजल्ट?

यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट को लेकर पहले चल रहा था कि 24 अप्रैल 2026 तक परिणामों की घोषणा की जाएगी. सूत्रों की मानें तो 25 अप्रैल से 29 अप्रैल 2026 के बीच यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाएगा. राज्य में लगभग 52 लाख स्टूडेंट्स ने इस साल बोर्ड परीक्षा के रजिस्ट्रेशन किया था.

अप्रैल में जारी होता है यूपी बोर्ड रिजल्ट!

पिछले दो सालों का ट्रेंड देखें तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट पर परिणामों को अप्रैल में जारी किया जाता है. पिछले साल बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं दोनों परीक्षा के परिणाम 25 अप्रैल 2025 को घोषित किए गए थे. जबकि, 2024 में यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 20 अप्रैल को जारी किया गया था. इस साल उम्मीद है कि 24 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच परीक्षा के परिणाम घोषित किए जा सकते हैं.

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कहां-कहां देख पाएंगे यूपी बोर्ड रिजल्ट?

कैसे और कहां से चेक करें रिजल्ट

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणाम घोषित करने के बाद रिजल्ट को विभिन्न प्लेटफॉर्म पर चेक कर सकेंगे. यूपी बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर परिणामों को चेक करना होगा. निम्न तरीका अपनाकर कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

  1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं.

  2. होमपेज पर यूपी बोर्ड मैट्रिक (10वीं) और यूपी बोर्ड इंटर (12वीं) रिजल्ट 2026 का लिंक शो होगा.

  3. उस पर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट को अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा.

  4. यूपी बोर्ड 10वीं या 12वीं का रिजल्ट इस तरह से देख सकेंगे.

  5. स्क्रीन पर मार्कशीट भी शो होगी जिसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं.

ये भी पढ़ें- UP Board Result: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की मार्कशीट में 16 हाई-टेक सिक्योरिटी फीचर्स, अब कोई नहीं बना सकेगा फर्जी रिजल्ट!

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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