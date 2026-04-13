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Hindi Newsशिक्षाUP Board Result 2026 Updates: कॉपियों की चेकिंग पूरी, कब आएगा यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट?

UP Board Result 2026 Updates: कॉपियों की चेकिंग पूरी, कब आएगा यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट?

UP Board Copy Checking Update: उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षाओं का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा? कैसे और कहां से 10वीं-12वीं के स्टूडेंट्स रिजल्ट चेक कर सकते हैं? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 13, 2026, 02:24 PM IST
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UP Board Class 10th and 12th Results 2026 Updates
UP Board Class 10th and 12th Results 2026 Updates

UP Board Class 10th and 12th Results 2026 Updates: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (UPMSP) द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षाओं में प्रदेश के लगभग 58 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. लाखों स्टूडेंट्स को यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा के रिजल्ट 2026 का इंतजार है. उम्मीद है कि जल्द यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा करेगा. परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच पूरी हो चुकी है. बस फाइनल काम चल रहा है. यूपी बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं बोर्ड के टॉपर्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा. इसके बाद टॉपर्स के इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. ये सब कर लेने के बाद यूपी बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित करने की डेट का ऐलान किया जा सकता है.

कब तक जारी होगा यूपी बोर्ड रिजल्ट?

कक्षा 10वीं, 12वीं के रिजल्ट का इंतजार है तो बता दें कि बहुत जल्ट परिणाम चेक कर सकेंगे. अप्रैल के दूसरे या तीसरे सप्ताह में यूपी बोर्ड रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है. 15 से 25 अप्रैल 2026 के बीच यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित कर सकता है. हालांकि, बोर्ड की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल डेट जारी नहीं किया गया है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आधिकारिक नोटिफिकेशन आ जाने के बाद भी डेट की कंफर्मेशन हो सकेगी.

यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट: पिछले 5 साल में कब-कब जारी?

  • साल 2025- 25 अप्रैल

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  • साल 2024- 20 अप्रैल

  • साल 2023- 25 मई

  • साल 2022- 29 अप्रैल

  • साल 2021- जुलाई

साल 2021 में 12वीं का रिजल्ट 14 जुलाई और 10वीं का रिजल्ट 29 जुलाई को जारी हुआ था. पिछले 5 साल के रिजल्ट जारी होने के ट्रेंड से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि रिजल्ट की घोषणा 25 अप्रैल से पहले-पहले हो जाएगी.

UP Board 10th, 12th Result 2026: कैसे करें चेक?

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जल्द घोषित कर सकता है. बोर्ड द्वारा एग्जाम की सभी कॉपियों का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है. अंतिम चरण पर रिजल्ट जारी किए जाने की तैयारी है. परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों स्टूडेंट्स जो यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वो जल्द ही परिणाम देख सकेंगे. 10वीं और 12वीं रिजल्ट की घोषणा होने के बाद यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जा सकते हैं. चाहें तो रिजल्ट चेक करने के डायरेक्ट लिंक upresults.nic.in के माध्यम से परिणाम देख सकते हैं.

ये भी पढ़ें- CBSE 10th Result Date 2026: 14 अप्रैल को सीबीएसई 10वीं रिजल्ट! कैसे चेक कर सकेंगे स्टूडेंट्स?

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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