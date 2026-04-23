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UP Board Result 2026: यूपी की जेलों में 360 कैदियों ने दी 10वीं-12वीं की परीक्षा, जेल में कैदी कैसे चेक करते हैं अपना बोर्ड रिजल्ट?

UP Board Result 2026 at Jail: यूपी बोर्ड 23 अप्रैल को शाम 4 बजे 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित करेगा. इस साल 360 परीक्षार्थियों ने उत्तर प्रदेश के जेल से परीक्षा दी है. अब सवाल है कि यूपी के जेल से कैसे वो अपना रिजल्ट चेक कर पाते हैं? 

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 23, 2026, 01:10 PM IST
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UP Board Result 2026 at Jail
UP Board Result 2026 at Jail

UP Board Result 2026 at Jail: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP) द्वारा 23 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा. इस बार का यूपी बोर्ड रिजल्ट देखने के लिए करीब 53 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स की नजरें टिकी हुई हैं जिनमें कुछ स्टूडेंट्स वो भी हैं जिन्होंने यूपी के जेल में बोर्ड परीक्षा दी थी. जी हां, इस साल करीब 360 परीक्षार्थियों ने उत्तर प्रदेश के जेलों में से यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा दी थी. सीमित संसाधनों और कड़े माहौल के बीच यूपी के जेलों में कैदियों ने पढ़ाई जारी रखकर एक नई मिसाल पेश की है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि यूपी जेल में बिना मोबाइल और इंटरनेट के सुविधा के कैसे जेल में यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 को देख पाएंगे? जेल में बंद कैदी कैसे अपना बोर्ड रिजल्ट देख पाते हैं? आइए जानते हैं.

जेल में बंद कैदी कैसे चेक करते हैं यूपी बोर्ड रिजल्ट?

इस साल 2026 यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा जेल से 360 परीक्षार्थियों ने दी. जेल में सामान्य स्टूडेंट्स की तरह मोबाइल या इंटरनेट की खुली सुविधा नहीं होती है. जेल में परीक्षा देने वालों को रिजल्ट देखने के लिए दूसरी प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है. नीचे कुछ तरीके हैं जिसके जरिए जेल से बोर्ड परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी रिजल्ट देख पाते हैं.

जेल प्रशासन के जरिए:- यूपी जेल से परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी जेल प्रशासन की मदद से रिजल्ट देख पाते हैं. अधिकारी द्वारा कैदियों के रोल नंबर के जरिए UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को रिजल्ट चेक करा दिया जाता है.

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नोटिस बोर्ड के जरिए:- यूपी जेल में नोटिस बोर्ड के माध्यम से सभी परीक्षार्थियों का रिजल्ट डाउनलोड करके लगा दिया जाता है. ऐसे में सभी के लिए आसान होता है और रोल नंबर समेत अपने नाम से वो रिजल्ट देख पाते हैं.

शिक्षा कार्यक्रम के तहत सहायता:- यूपी के कई जेलों में शिक्षा कार्यक्रम चलता है जिसके तहत शिक्षक या एनजीओ के लोगों द्वारा 10वीं-12वीं के रिजल्ट को चेक करने के बाद उन्हें समझाया जाता है.

प्रिंटआउट के जरिए रिजल्ट:- यूपी बोर्ड रिजल्ट को कुछ जेलों में जेल प्रशासन द्वारा कैदियों को उनके रिजल्ट का प्रिंट आउट भी निकाल कर दिया जाता है. ऐसे में वो अपने सभी सब्जेक्ट के अंक चेक कर सकते हैं.

क्या है खास?

यूपी सरकार की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का एग्जाम जेल में आयोजन करने के पीछे की खास पहल शिक्षा के जरिए कैदियों के पुनर्वास (rehabilitation) में मदद करना है. जेल में 10वीं-12वीं की परीक्षा देकर पास होने वाले उम्मीदवार आगे की पढ़ाई या स्किल डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकते हैं.

ये भी पढ़ें- UP Board Result 2026 (Today) LIVE: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट आज शाम 4 बजे, स्टूडेंट्स तैयार रखें ये डॉक्यूमेंट्स; यहां पल-पल की अपडेट

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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