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Hindi Newsशिक्षाUP Board 10th Result 2026: 10वीं के बाद नहीं मिला अच्छा मार्क्स? ये स्किल कोर्स दिलाएंगे मोटी सैलरी और पक्की नौकरी!

UP Board 10th Result 2026: 10वीं के बाद नहीं मिला अच्छा मार्क्स? ये स्किल कोर्स दिलाएंगे मोटी सैलरी और पक्की नौकरी!

UP Board Result 2026: 10वीं के बाद छात्रों के लिए आईटीआई, पॉलिटेक्निक, हेल्थकेयर, डिजाइनिंग और होटल मैनेजमेंट जैसे स्किल कोर्स बेहतरीन विकल्प हैं. ये कोर्स जल्दी नौकरी, अच्छी कमाई और आत्मनिर्भर बनने का मौका देते हैं. सही कोर्स चुनना करियर के लिए बेहद जरूरी है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 23, 2026, 06:15 PM IST
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UP Board 10th Result 2026: 10वीं के बाद नहीं मिला अच्छा मार्क्स? ये स्किल कोर्स दिलाएंगे मोटी सैलरी और पक्की नौकरी!

यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आने के बाद हर छात्र के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अब आगे का रास्ता क्या होगा? क्या पारंपरिक 11वीं-12वीं की पढ़ाई ही एकमात्र विकल्प है या फिर कुछ ऐसा भी है जो आपको कम उम्र में ही कामयाबी के शिखर पर पहुंचा सके? दरअसल, हर छात्र का सपना डॉक्टर या इंजीनियर बनना नहीं होता; कई युवा जल्दी आत्मनिर्भर बनकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं. ऐसे में क्या आपने कभी उन 'शॉर्ट-कट' स्किल कोर्सेज के बारे में सोचा है, जो किताबी ज्ञान से ज्यादा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर जोर देते हैं? आइए जानते हैं उन शानदार प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में जो आपको न केवल मोटी सैलरी दिलाएंगे बल्कि नौकरी की पक्की गारंटी भी देंगे.

ITI से सीखें हुनर और पाएं सरकारी नौकरी

अगर आपकी रुचि मशीनों के पुर्जों को समझने या बिजली के तारों के जाल को सुलझाने में है, तो ITI (इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट) आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है. इलेक्ट्रिशियन, फिटर और वेल्डर जैसे 1 से 2 साल के ये कोर्स आपको सीधे तौर पर इंडस्ट्री के लिए तैयार करते हैं. इन कोर्सेज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनके बाद रेलवे, BHEL और डिफेंस जैसी सरकारी संस्थाओं में नौकरी के द्वार खुल जाते हैं. इसके अलावा, प्राइवेट सेक्टर की बड़ी फैक्ट्रियों में भी भारी मांग रहती है. यदि आप किसी के नीचे काम नहीं करना चाहते, तो अपना खुद का वर्कशॉप या इलेक्ट्रिकल शॉप खोलकर भी शानदार कमाई कर सकते हैं.

डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक से मजबूत करियर

तकनीकी क्षेत्र में गहरी रुचि रखने वाले छात्रों के लिए पॉलिटेक्निक और कंप्यूटर डिप्लोमा एक शानदार 'करियर बूस्टर' साबित हो सकते हैं. 10वीं के बाद कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा करने पर आप आईटी कंपनियों में डेटा एंट्री, नेटवर्किंग या जूनियर डेवलपर के रूप में काम शुरू कर सकते हैं. वहीं, सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक करने वाले छात्रों के पास PWD, CPWD और नामी निर्माण कंपनियों में जूनियर इंजीनियर (JE) बनने के बेहतरीन मौके होते हैं. यह रास्ता उन लोगों के लिए सबसे सटीक है जो इंजीनियरिंग की बारीकियों को कम समय में सीखकर एक प्रतिष्ठित और सुरक्षित भविष्य बनाना चाहते हैं.

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हेल्थकेयर और क्रिएटिव फील्ड में चमकता भविष्य

मेडिकल और क्रिएटिव सेक्टर में करियर की संभावनाएं कभी खत्म नहीं होतीं. अगर आप सेवा भाव रखते हैं, तो नर्सिंग या पैरामेडिकल डिप्लोमा करके सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में लैब टेक्नीशियन या मेडिकल स्टाफ बन सकते हैं, जहाँ जॉब सिक्योरिटी हमेशा बनी रहती है. वहीं, अगर आपकी सोच लीक से हटकर है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग, एनीमेशन या फैशन डिजाइनिंग जैसे कोर्स आपके शौक को प्रोफेशन में बदल सकते हैं. आज के डिजिटल युग में विज्ञापन कंपनियों, मीडिया हाउस और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इन स्किल्स की भारी मांग है, जहाँ आप फ्रीलांसिंग के जरिए भी घर बैठे मोटी कमाई कर सकते हैं.

सर्विस सेक्टर और सही कोर्स चुनने का तरीका

होटल मैनेजमेंट और ब्यूटी एंड वेलनेस जैसे कोर्सेज आजकल युवाओं की पहली पसंद बन रहे हैं. होटल मैनेजमेंट के जरिए आप देश-विदेश के बड़े होटलों और एयरलाइंस में शानदार करियर बना सकते हैं, जबकि ब्यूटी सेक्टर में अपना सैलून खोलकर आप खुद के मालिक बन सकते हैं. हालांकि, किसी भी कोर्स का चुनाव करने से पहले अपनी रुचि और क्षमता को पहचानना सबसे जरूरी है. केवल दूसरों की देखा-देखी या पैसों की चमक के पीछे भागने के बजाय, उस फील्ड को चुनें जिसमें आपका दिल लगता हो. सही मार्गदर्शन और सही स्किल का चुनाव ही आपको भविष्य में एक सफल और आर्थिक रूप से मजबूत इंसान बनाएगा. 

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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