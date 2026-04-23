UP Board Result Topper 2026: आखिर क्यों हर बार सीतापुर से निकलते हैं यूपी बोर्ड के टॉपर? क्या यहां की मिट्टी में है कुछ खास या पढ़ाई का तरीका है अलग?

UP Board Result Topper 2026: आखिर ऐसा क्या है सीतापुर में जो हर साल यूपी बोर्ड के टॉपर्स की लिस्ट में इसका नाम जरूर दिखता है? क्या यहां की मिट्टी में कोई खास बात है या फिर छात्रों की पढ़ाई का तरीका बाकी जिलों से अलग है? यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आते ही यह सवाल फिर चर्चा में है. इस बार भी लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हुआ और रिजल्ट के साथ ही टॉपर्स की कहानी सामने आ गई. खास बात यह है कि सीतापुर ने एक बार फिर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर इस बार रिजल्ट में क्या खास रहा.

कब और कैसे आया रिजल्ट?

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने 23 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए. यह ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया, जिसके बाद upresults.nic.in पर रिजल्ट लिंक तुरंत एक्टिव हो गया. इस साल करीब 53 लाख से ज्यादा छात्रों ने दोनों परीक्षाओं में हिस्सा लिया, जबकि 10वीं में लगभग 27.32 लाख छात्र शामिल थे. लंबे इंतजार के बाद छात्र अब वेबसाइट, डिजीलॉकर और SMS के जरिए आसानी से अपना रिजल्ट देख पा रहे हैं.

इस बार टॉपर्स कौन बने?

यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 में कशिश वर्मा (सीतापुर) ने 97.83 प्रतिशत अंक हासिल कर टॉप किया. वहीं अंशिका वर्मा (बाराबंकी) ने भी 97.83 प्रतिशत अंक पाकर संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया. इस साल कुल पास प्रतिशत 90.42 दर्ज किया गया है, जो अच्छा माना जा रहा है. कशिश की सफलता ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सीतापुर का दबदबा अभी भी कायम है और यहां के छात्र लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं.

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सीतापुर का दबदबा क्यों बना रहता है?

पिछले कुछ सालों से सीतापुर यूपी बोर्ड में टॉपर्स का गढ़ बना हुआ है. 2024 में प्राची निगम और शुभम वर्मा ने टॉप कर जिले का नाम रोशन किया था. 2023 में प्रियांशी सोनी ने भी शानदार अंक हासिल किए थे. 2025 में तो टॉप-10 लिस्ट में सीतापुर के 7 छात्र शामिल रहे. खासकर महमूदाबाद इलाके के स्कूल लगातार अच्छे नतीजे दे रहे हैं, जिससे साफ है कि यहां पढ़ाई का माहौल और तैयारी का तरीका काफी मजबूत है.

क्या इस बार भी सीतापुर ने बाजी मार ली?

हर साल की तरह इस बार भी मुकाबला कड़ा रहा. प्रयागराज और फतेहपुर जैसे जिलों के छात्र भी जोरदार टक्कर दे रहे थे. 2025 में प्रयागराज की महक जायसवाल ने 12वीं में शानदार प्रदर्शन कर संकेत दे दिया था कि प्रतियोगिता बढ़ रही है. फिर भी 2026 में सीतापुर ने एक बार फिर टॉप देकर अपनी बादशाहत बरकरार रखी है. अब देखना होगा कि आने वाले सालों में यह सिलसिला जारी रहता है या कोई दूसरा जिला इसे चुनौती देता है.