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Hindi Newsशिक्षाSurbhi yadav success story: खुद खाना बनाकर खिलाते थे पिता... और फिर बेटी बनी 12वीं की टॉपर; जानें सुरभि यादव की सफलता का सीक्रेट मंत्र

Surbhi yadav success story: खुद खाना बनाकर खिलाते थे पिता... और फिर बेटी बनी 12वीं की टॉपर; जानें सुरभि यादव की सफलता का सीक्रेट मंत्र

Surbhi yadav success story: यूपी बोर्ड 2026 में कशिश, अंशिका और शिखा वर्मा ने प्रदेश टॉप कर अपना लोहा मनवाया है. वहीं बरेली की सुरभि यादव ने अपनी मां को खोने और पिता के कठिन संघर्षों के बीच 12वीं में प्रदेश में तीसरा स्थान पाकर एक नई मिसाल पेश की है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 24, 2026, 09:53 AM IST
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Surbhi yadav success story: खुद खाना बनाकर खिलाते थे पिता... और फिर बेटी बनी 12वीं की टॉपर; जानें सुरभि यादव की सफलता का सीक्रेट मंत्र

Surbhi yadav success story: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट 2026 में इस बार भी बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया है. हाईस्कूल में सीतापुर की कशिश वर्मा और बाराबंकी की अंशिका वर्मा ने 97.83 प्रतिशत हासिल कर पहला स्थान पाया है. वहीं इंटरमीडिएट में सीतापुर की शिखा वर्मा ने 97.60 प्रतिशत के साथ टॉप किया है. इसी बीच 12वीं में तीसरे स्थान पर रहीं बरेली की सुरभि यादव की कहानी लोगों को प्रेरित कर रही है. उन्होंने 97 प्रतिशत हासिल कर पूरे राज्य में तीसरा स्थान पाया है.

पिता का बड़ा योगदान

सुरभि यादव की सफलता के पीछे उनकी मेहनत के साथ उनके पिता का बड़ा योगदान रहा है. उन्होंने बताया कि उनकी मां का कुछ साल पहले निधन हो गया था. इसके बाद उनके पिता ने ही घर की पूरी जिम्मेदारी संभाली. उनके पिता स्कूल में टेक्निशियन का काम करते हैं. सुरभि ने कहा कि पापा ने कभी उन्हें घर के काम में नहीं लगाया. वह खुद खाना बनाते थे और बेटी को सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहते थे.

क्या था सबजेक्ट?

सुरभि ने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया कि उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश सबजेक्ट चुने थे. वो रोज लंबे समय तक पढ़ाई करती थीं. कई बार 18 घंटे तक पढ़ने की कोशिश करती थीं. उन्होंने कहा कि स्कूल के टीचर्स ने उन्हें बहुत सहयोग दिया. हर डाउट को समय पर समझाया गया. जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा क्लास भी कराई गई. इससे उनकी तैयारी और मजबूत हुई.

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स्कूल में फ्री कोचिंग

सुरभि ने यह भी बताया कि उनके स्कूल में फ्री कोचिंग की सुविधा मिलती थी. इससे उन्हें पढ़ाई में काफी मदद मिली. स्कूल का माहौल पढ़ाई के लिए अच्छा था. वहां सभी छात्रों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता था. लगातार मेहनत और सही मार्गदर्शन की वजह से वह यह मुकाम हासिल कर पाईं. उनकी कहानी यह दिखाती है कि मुश्किल हालात में भी मेहनत से सफलता पाई जा सकती है.

सुरभि के साथ ही उनके ही स्कूल की नंदिनी गुप्ता ने भी शानदार प्रदर्शन किया है. नंदिनी ने 97.20 प्रतिशत अंक हासिल कर दूसरा स्थान पाया है. एक ही स्कूल की दो छात्राओं का टॉप में आना खास बात मानी जा रही है. इन बेटियों की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि लगन और सही दिशा मिले तो हर सपना पूरा किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें- JEE Success Story: घर की छत नहीं पक्की, किताबें थी फटी हुई; नहीं मानी हार, ऐसे 97.928 परसेंटाइल लाकर दिहाड़ी मजदूर के बेटे ने किया नाम रोशन!

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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