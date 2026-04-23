यूपी बोर्ड के इतिहास की 'सबसे बड़ी टॉपर', जिसके सामने फेल हुए सब धुरंधर, जानें आज कहां है सौम्या पटेल!

UP Board Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) आज जब शाम 4 बजे नतीजों का एलान करेगा, तो लाखों छात्र अपनी मेहनत का फल देखेंगे. लेकिन प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक, हर साल एक ही सवाल हवा में तैरता है. क्या इस बार 2016 वाला रिकॉर्ड ध्वस्त होगा? रायबरेली की एक छोटी सी बच्ची ने एक दशक पहले अंकों का जो 'एवरेस्ट' खड़ा किया था, उस पर आज भी किसी दूसरे छात्र का झंडा नहीं फहरा सका है.

जब एक मार्कशीट बन गई मिसाल

साल 2016 की बात है, जब यूपी बोर्ड के परिणामों ने एक ऐसी प्रतिभा को दुनिया के सामने रखा जिसने परीक्षा के हर पैमाने को छोटा साबित कर दिया. सौम्या पटेल ने हाई स्कूल में 98.67% का वो जादुई आंकड़ा छुआ, जो आज 10 साल बाद भी एक सपने जैसा लगता है. उन्होंने 600 नंबरों की कुल परीक्षा में 592 अंक हासिल कर अपनी श्रेष्ठता की मुहर लगा दी थी. विद्याभोग पब्लिक इंटर कॉलेज की उस छात्रा ने दिखाया कि प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती.

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अंकों का वो हैरान कर देने वाला आंकड़ा

सौम्या की सफलता सिर्फ प्रतिशत में नहीं, बल्कि हर विषय की गहराई में छिपी थी. विज्ञान जैसे कठिन विषय में उन्होंने 'सेंचुरी' मारते हुए 100 में से 100 अंक हासिल किए. भाषा पर उनकी पकड़ ऐसी थी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उन्होंने 99-99 का स्कोर किया, जबकि गणित में वह 98 अंक तक पहुंचीं. साल 2024 में प्राची निगम (98.50%) ने इस पहाड़ जैसी ऊंचाई को छूने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन शिखर पर आज भी सौम्या पटेल का ही कब्जा है.

गांव की पगडंडियों से कामयाबी के आसमान तक

सरांवा गांव की रहने वाली सौम्या की राह कभी आसान नहीं थी. गांव में शिक्षा के सीमित साधनों ने उन्हें अपने परिवार से दूर बुआ के घर रहने पर मजबूर किया. लेकिन एक किसान की बेटी के इरादे चट्टान जैसे मजबूत थे. उन्होंने कभी ट्यूशन या किसी महंगे कोचिंग का सहारा लेने के बजाय 'क्वालिटी स्टडी' पर भरोसा किया. उनकी रणनीति बड़ी साफ थी, "कम पढ़ो पर ठोस पढ़ो और जो पढ़ा है उसे बार-बार दोहराओ ताकि वह जेहन में पत्थर की लकीर बन जाए."

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ख्वाब अब लाल बत्ती वाली गाड़ी का

हाई स्कूल फतेह करने के बाद सौम्या ने अपनी आंखों में एक बड़ा सपना सजाया था, देश की सबसे कठिन परीक्षा UPSC पास करना. टीना डाबी के नक्शेकदम पर चलते हुए वह अब एक आईएएस (IAS) अफसर बनकर प्रशासनिक सेवा में उतरना चाहती हैं. सरांवा गांव के लोग बताते हैं कि सौम्या की तपस्या अभी जारी है और वह दिल्ली में रहकर दिन-रात एक कर रही हैं. उनके पिता को गर्व है कि उनकी बेटी ने रायबरेली का नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया है.

क्या 2026 में टूटेगा यह चक्रव्यूह?

आज जब यूपी बोर्ड के नए सितारों का उदय होगा, तो हर किसी की नजरें टॉपर्स की लिस्ट पर होंगी. क्या कोई ऐसा मेधावी छात्र निकलेगा जो 98.67% की इस सीमा को पार कर नया इतिहास लिख सके? अगर ऐसा नहीं होता, तो सौम्या पटेल का यह साम्राज्य और भी लंबा खिंच सकता है. फिलहाल के लिए, वह यूपी बोर्ड की 'ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' बनी हुई हैं.