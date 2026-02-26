Advertisement
trendingNow13122780
Hindi Newsशिक्षाUP D.El.Ed Result 2026: 1st और 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट जारी, btcresult.in से ऐसे मिनटों में डाउनलोड करें मार्कशीट

UP D.El.Ed Result 2026: 1st और 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट जारी, btcresult.in से ऐसे मिनटों में डाउनलोड करें मार्कशीट

उत्तर प्रदेश D.El.Ed 2026 के 1st और 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. अब उम्मीदवार ऑनलाइन अपनी मार्कशीट देख सकते हैं, साथ ही उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं. रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है और छात्रों को सलाह दी गई है कि वे जल्दी चेक कर लें ताकि साइट स्लो होने की दिक्कत से बच सकें.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Feb 26, 2026, 06:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UP D.El.Ed Result 2026: 1st और 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट जारी, btcresult.in से ऐसे मिनटों में डाउनलोड करें मार्कशीट

UP D.El.Ed परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है. जो छात्र 1st और 3rd सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब अपने नंबर ऑनलाइन देख सकते हैं. इसके लिए उन्हें वेबसाइट पर जाकर अपनी जरूरी जानकारी भरनी होगी.

रिजल्ट ऐसे करें चेक
उत्तर प्रदेश D.El.Ed 2026 का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट btcresult.in पर जारी किया गया है. छात्र वेबसाइट खोलकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं. रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले वेबसाइट पर जाएं. वहां 1st या 3rd सेमेस्टर रिजल्ट का लिंक मिलेगा. उस पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी जानकारी जैसे रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन डिटेल भरनी होगी. जानकारी भरते ही स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा. बता दें कि इसे डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें.

जल्दी चेक करने की सलाह
रिजल्ट जारी होते ही बड़ी संख्या में छात्र वेबसाइट पर जाते हैं, जिसकी वजह से साइट भी स्लो हो सकती है. इसलिए छात्रों को सलाह दी गई है कि वे बिना देर किए अपना रिजल्ट जल्द से जल्द चेक कर लें. बाद में ज्यादा वीजिट की वजह से साइट स्लो हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

छात्रों के लिए क्यों जरूरी है यह रिजल्ट
D.El.Ed का रिजल्ट छात्रों के लिए काफी अहम होता है. इससे यह तय होता है कि छात्र अगले चरण में जा पाएंगे या फिर नहीं. अच्छे नंबर आने पर आगे की पढ़ाई और करियर के मौके खुलते हैं.

आगे क्या करें छात्र
रिजल्ट देखने के बाद छात्र अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं और उसे संभालकर रखें. यह आगे एडमिशन या नौकरी के समय यह दस्तावेज काम आएगा. अगर किसी छात्र को अपने नंबर को लेकर कोई शक है, तो उसे आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए. आगे की जानकारी वहीं जारी की जाएगी.

यह भी पढ़ें: डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बिग अपडेट! SCTEVT ने जारी किया 6th Semester Winter 2025 रिजल्ट, ऐसे करें चेक

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

up d.el.ed

Trending news

जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन
DNA
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन
सदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा
Meghalaya Assembly Viral Video
सदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा
कैसे फेल हुआ ISRO का NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट? ये छोटी से चूक बना कारण
ISRO
कैसे फेल हुआ ISRO का NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट? ये छोटी से चूक बना कारण
‘राजनीतिक साजिश’ या भ्रष्टाचार? JK के डिप्टी-सीएम के भाई पर कसा ACB का शिकंजा
jammu kashmir news
‘राजनीतिक साजिश’ या भ्रष्टाचार? JK के डिप्टी-सीएम के भाई पर कसा ACB का शिकंजा
पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर भड़के ओवैसी; नेतन्याहू पर जड़ा 'नरसंहार' का आरोप
Asaduddin Owaisi
पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर भड़के ओवैसी; नेतन्याहू पर जड़ा 'नरसंहार' का आरोप
फलों पर लगा रहे थे चूहे मारने की दवा, महाराष्ट्र से 2 फल बेचने वाले गिरफ्तार
Maharashtra
फलों पर लगा रहे थे चूहे मारने की दवा, महाराष्ट्र से 2 फल बेचने वाले गिरफ्तार
गोवा में शिक्षा क्रांति की शुरुआत, केजरीवाल ने किया ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन
E Library Inauguration in Goa
गोवा में शिक्षा क्रांति की शुरुआत, केजरीवाल ने किया ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन
चुप्पी का दौर खत्म, अब दहाड़ रहा इंडिया, कैसे वेस्ट एशिया में बदल गई भारत की कूटनीति
Indian diplomacy
चुप्पी का दौर खत्म, अब दहाड़ रहा इंडिया, कैसे वेस्ट एशिया में बदल गई भारत की कूटनीति
फडणवीस के मंत्री ने दिया ऐसा बयान कि मच गया हंगामा; वायरल वीडियो से है कनेक्शन
Nitesh Rane
फडणवीस के मंत्री ने दिया ऐसा बयान कि मच गया हंगामा; वायरल वीडियो से है कनेक्शन
भारत का बजा डंका, कौन हैं गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने वाले डॉ. अभिजात शेठ?
Dr Abhijat Sheth
भारत का बजा डंका, कौन हैं गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने वाले डॉ. अभिजात शेठ?