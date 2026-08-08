/स्कूलों में पहुंचेंगे IAS, IPS और IFS अधिकारी, छात्रों को करियर से प्रतियोगी परीक्षा तक मिलेगी खास सलाह

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने छात्रों को बेहतर करियर मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए एक नई शैक्षणिक पहल शुरू की है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूलों में पढ़ने वाले इंटरमीडिएट स्तर के विद्यार्थियों को प्रशासनिक सेवाओं और अलग-अलग करियर विकल्पों की वास्तविक जानकारी उपलब्ध कराना है. इसके तहत IAS, IPS और IFS अधिकारी हर महीने प्रदेश के अलग-अलग स्कूलों का दौरा करेंगे और छात्रों के साथ सीधे संवाद करेंगे.
इस पहल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि विद्यार्थियों को उच्च स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों से सीधे बातचीत करने का अवसर मिलेगा. अधिकारी अपने अनुभव साझा करेंगे और छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, करियर चयन और आगे की पढ़ाई को लेकर व्यावहारिक सलाह देंगे. इससे विद्यार्थियों को केवल किताबों तक सीमित जानकारी के बजाय प्रशासनिक सेवाओं और विभिन्न पेशों की वास्तविक तस्वीर समझने में मदद मिलेगी.
कार्यक्रम के दौरान छात्रों को UPSC, UPPSC, UPSSSC, NDA, JEE, NEET UG और CUET जैसी प्रमुख परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी. अधिकारी विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी की रणनीति, जरूरी अनुशासन, समय प्रबंधन और करियर की दिशा तय करने जैसे पहलुओं पर मार्गदर्शन देंगे. खास तौर पर उन छात्रों को इससे फायदा मिल सकता है जो प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर शुरुआत से सही दिशा और जानकारी हासिल करना चाहते हैं.
यह पहल केवल सरकारी नौकरियों या प्रतियोगी परीक्षाओं तक सीमित नहीं रहेगी. सत्रों में उच्च शिक्षा के अवसर, रोजगार के बदलते रुझान, उद्यमिता और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों पर भी चर्चा की जाएगी. इसका उद्देश्य छात्रों को यह समझाना है कि करियर के लिए केवल कुछ पारंपरिक विकल्प ही उपलब्ध नहीं हैं. बदलती अर्थव्यवस्था और नई तकनीकों के दौर में कई नए क्षेत्रों में भी अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं.
IAS, IPS और IFS अधिकारियों के साथ संवाद छात्रों को शासन और नेतृत्व की कार्यप्रणाली को करीब से समझने का अवसर देगा. अधिकारी अपने अनुभवों के माध्यम से यह बता सकते हैं कि प्रशासनिक जिम्मेदारियां किस तरह निभाई जाती हैं और सार्वजनिक सेवा में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. इससे विद्यार्थियों में नेतृत्व, जिम्मेदारी और सार्वजनिक सेवा को लेकर रुचि विकसित करने की उम्मीद है.
इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं. प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट यानी DM अधिकारियों के स्कूल दौरे का मासिक कार्यक्रम तैयार करेंगे. इसके आधार पर अलग-अलग स्कूलों में अधिकारियों के संवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे. इससे कार्यक्रम को नियमित और व्यवस्थित तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी.
कार्यक्रम की प्रगति और प्रभावशीलता की समय-समय पर समीक्षा मंडलायुक्त यानी Divisional Commissioners करेंगे. वहीं जिला स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक यानी DIOS मुख्य समन्वयक की भूमिका निभाएंगे. DIOS स्कूल प्रशासन और दौरा करने वाले अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करने के साथ कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को भी संभालेंगे.
योजना में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्टिंग की व्यवस्था भी रखी गई है. प्रत्येक जिले से कार्यक्रम की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट हर महीने की 5 तारीख तक राज्य सरकार को भेजनी होगी. इससे सरकार को यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि कितने स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित हुआ, छात्रों को किस तरह की जानकारी दी गई और योजना का जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव रहा.
इस पहल के जरिए सरकार का लक्ष्य छात्रों को करियर संबंधी फैसले लेने में अधिक जागरूक और आत्मविश्वासी बनाना है. अनुभवी अधिकारियों से मिलने और उनके अनुभव सुनने से विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं तथा उच्च शिक्षा के विकल्पों को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिल सकती है. साथ ही, अलग-अलग क्षेत्रों की जानकारी मिलने से छात्र अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार करियर की दिशा चुनने के लिए अधिक तैयार हो सकते हैं.