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स्कूलों में पहुंचेंगे IAS, IPS और IFS अधिकारी, छात्रों को करियर से प्रतियोगी परीक्षा तक मिलेगी खास सलाह

उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों को करियर मार्गदर्शन देने के लिए नई पहल शुरू की है. IAS, IPS और IFS अधिकारी हर महीने स्कूलों में जाकर छात्रों से संवाद करेंगे और UPSC, UPPSC, JEE, NEET UG, CUET समेत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के टिप्स देंगे.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 08, 2026, 07:41 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:41 PM IST
स्कूलों में पहुंचेंगे IAS, IPS और IFS अधिकारी, छात्रों को करियर से प्रतियोगी परीक्षा तक मिलेगी खास सलाह

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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