UP Sports College Admission 2026: सहारनपुर और फतेहपुर में कक्षा 9 से मिलेगा दाखिला; जानें कुल सीटें और चयन प्रक्रिया

UP Sports College Admission 2026: उत्तर प्रदेश सरकार सत्र 2026-27 से सहारनपुर और फतेहपुर में दो नए स्पोर्ट्स कॉलेज शुरू करने जा रही है, जिससे राज्य में कुल खेल कॉलेजों की संख्या पांच हो जाएगी. आज हम वहां एडमिशन की प्रक्रिया हो गई उसके बारे में डिटेल से बताएंगे.
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UP Sports College Admission 2026: उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. अब सहारनपुर और फतेहपुर में नए खेल कॉलेज शुरू होने जा रहे हैं. इन दोनों कॉलेजों में पढ़ाई 2026-27 सत्र से शुरू होगी. ये फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लिया गया है. इससे प्रदेश के युवाओं को अपने ही क्षेत्र में बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं मिलेंगी. लंबे समय से इन परियोजनाओं का इंतजार किया जा रहा था.
इन दोनों खेल कॉलेजों का निर्माण काफी पहले शुरू हुआ था. फतेहपुर वाले कॉलेज को 2011 में मंजूरी मिली थी. उसी साल निर्माण भी शुरू हो गया था. इसे 2018 तक पूरा होना था. लेकिन काम समय पर पूरा नहीं हो पाया. सहारनपुर में भी यही स्थिति रही. वहां 2011 में काम शुरू होना था और 2013 तक पूरा होना तय था. लेकिन कई कारणों से काम अटक गया. अब सरकार ने इन अधूरे कामों को पूरा कर लिया है और कॉलेज शुरू करने की तैयारी कर ली है.
इन नए कॉलेजों के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में खेल कॉलेजों की संख्या बढ़ जाएगी. पहले से ही तीन कॉलेज चल रहे हैं. इनमें लखनऊ, गोरखपुर और सैफई के कॉलेज शामिल हैं. अब सहारनपुर और फतेहपुर जुड़ने के बाद कुल पांच कॉलेज हो जाएंगे. इसके अलावा बलिया में भी एक नया कॉलेज बन रहा है. इससे प्रदेश में खेल का ढांचा और मजबूत होगा. ज्यादा बच्चों को मौका मिलेगा.
इन कॉलेजों में प्रवेश कक्षा 9 से शुरू होगा. यानी छोटे स्तर से ही खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा. फतेहपुर कॉलेज में कुल 80 सीटें होंगी. यहां दौड़, कूद, फेंक, हॉकी, कुश्ती और हैंडबॉल जैसे खेल सिखाए जाएंगे. अलग-अलग खेलों के लिए सीटें तय की गई हैं. हर खेल में खिलाड़ियों का चयन उनकी प्रतिभा के आधार पर किया जाएगा. इससे सही खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा.
सहारनपुर कॉलेज में भी 80 सीटों पर प्रवेश होगा. यहां भी कई खेल शामिल किए गए हैं. खास बात यह है कि यहां भारोत्तोलन की शुरुआत पहली बार की जा रही है. यह खेल अभी तक किसी अन्य कॉलेज में नहीं था. इसके अलावा जूडो, बॉक्सिंग और हॉकी जैसे खेल भी सिखाए जाएंगे. इन कॉलेजों में दाखिले के लिए छात्र का उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी होगा. इस कदम से दूर-दराज के बच्चों को भी बड़ा मौका मिलेगा. अब उन्हें बड़े शहरों में जाने की जरूरत कम पड़ेगी.
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