Advertisement
trendingNow13155476
Hindi Newsशिक्षायूपी के सरकारी स्कूल अब बनेंगे स्किल हब! कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को मिलेगी हाई-टेक ट्रेनिंग; देखें डिटेल

यूपी के सरकारी स्कूल अब बनेंगे 'स्किल हब'! कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को मिलेगी हाई-टेक ट्रेनिंग; देखें डिटेल

UP government project pravin: योगी सरकार ने प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत यूपी के 1200 से अधिक स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए नया तकनीकी कोर्स अनिवार्य कर दिया है. अगले सत्र से शुरू होने वाली इस योजना में छात्रों को 210 घंटे की मुफ्त वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 27, 2026, 11:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यूपी के सरकारी स्कूल अब बनेंगे 'स्किल हब'! कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को मिलेगी हाई-टेक ट्रेनिंग; देखें डिटेल

UP government project pravin: उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों में पढ़ाई को और आधुनिक बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में अब कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी पढ़ाई कराई जाएगी. इसके तहत प्रोजेक्ट प्रवीण में एक नया कोर्स जोड़ा गया है, जिसे सभी छात्रों के लिए अनिवार्य किया जाएगा. इसका मकसद है कि छात्र पढ़ाई के साथ-साथ भविष्य की जरूरतों के हिसाब से भी तैयार हो सकें.

ये नई व्यवस्था अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू होगी. इसके तहत छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए 4 घंटे का विशेष कोर्स रखा गया है. इस कोर्स के जरिए उन्हें नई टेक्नोलॉजी की बुनियादी जानकारी दी जाएगी. ये कदम स्कूल शिक्षा में बदलाव लाने की दिशा में एक जरूरी पहल माना जा रहा है. इससे छात्रों को समय के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी.

210 घंटे का मुफ्त प्रशिक्षण 

राज्य के कौशल विकास विभाग की इस योजना के तहत पहले से ही प्रोजेक्ट प्रवीण चल रहा है. इसमें कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को 210 घंटे का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है. इस प्रशिक्षण में आईटी, ब्यूटी, हेल्थकेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है. अब नए कोर्स के जुड़ने से छात्रों को और भी आधुनिक जानकारी मिलेगी. इससे वे पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो पाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

इस योजना का फायदा प्रदेश के 1200 से ज्यादा सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के करीब 2 लाख छात्रों को मिलेगा. इस कोर्स के जरिए बच्चों में समस्या हल करने की क्षमता, रचनात्मक सोच, डेटा को समझने की योग्यता और डिजिटल ज्ञान बढ़ेगा. ये सभी गुण आने वाले समय में नौकरी पाने के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं. इसलिए सरकार का यह कदम छात्रों के भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में जरूरी माना जा रहा है.

पहले ये कोर्स शिक्षकों को करना होगा पूरा

छात्रों की रुचि और नौकरी की मांग को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग क्षेत्रों के लिए खास मॉड्यूल भी तैयार किए गए हैं. जैसे आईटी कस्टमर केयर, टेलरिंग, हेल्थकेयर और डिजिटल सेवाओं से जुड़े काम. इसके साथ ही शिक्षकों को भी पहले ये कोर्स पूरा करना जरूरी होगा. इसके लिए 28 मार्च को एक ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की जाएगी. इसमें विशेषज्ञ प्रशिक्षकों को जरूरी जानकारी देंगे. सरकार ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि इस योजना को सही तरीके से लागू किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र इसका लाभ उठा सकें.

ये भी पढ़ें- IBPS Clerk Mains 2026 Result: आईबीपीएस क्लर्क मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड और कट ऑफ

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

UP governmentproject pravin

Trending news

कार्यालय तोड़ा, मारपीट की ... चुनाव से पहले हुई हिंसा पर BJP ने ममता पर साधा निशाना
West Bengal Election 2026
कार्यालय तोड़ा, मारपीट की ... चुनाव से पहले हुई हिंसा पर BJP ने ममता पर साधा निशाना
ईरान युद्ध के बीच देश में लगेगा लॉकडाउन? पेट्रोल पर फैसला लेकर सरकार ने किया एलान
India Oil Price
ईरान युद्ध के बीच देश में लगेगा लॉकडाउन? पेट्रोल पर फैसला लेकर सरकार ने किया एलान
जो तेल-गैस नहीं दे रहा, उसकी तस्वीर हमें भेजें… पैनिक के दौर में ZEE की बड़ी मुहिम
Iran war
जो तेल-गैस नहीं दे रहा, उसकी तस्वीर हमें भेजें… पैनिक के दौर में ZEE की बड़ी मुहिम
पानी के जग, शॉल के साथ कश्मीरियों ने शादी का वो तोहफा भी ईरान को चंदे में दे दिया
india iran news
पानी के जग, शॉल के साथ कश्मीरियों ने शादी का वो तोहफा भी ईरान को चंदे में दे दिया
LIVE UPDATES: चुनाव आयोग ने वोटर जागरूकता अभियान के लिए 'छोटा भीम' से मिलाया हाथ
Petrol price
LIVE UPDATES: चुनाव आयोग ने वोटर जागरूकता अभियान के लिए 'छोटा भीम' से मिलाया हाथ
ISIS, अल-कायदा से कनेक्शन, इस्लामिक स्टेट की वकालत...गिरफ्तार हुए देश के गद्दार
ISIS
ISIS, अल-कायदा से कनेक्शन, इस्लामिक स्टेट की वकालत...गिरफ्तार हुए देश के गद्दार
कर्नाटक: 32 समुदायों ने DK शिवकुमार को दिया समर्थन, CM सिद्धारमैया को लेकर सस्‍पेंस
congress
कर्नाटक: 32 समुदायों ने DK शिवकुमार को दिया समर्थन, CM सिद्धारमैया को लेकर सस्‍पेंस
तेल की सप्लाई सीमित? कितना भंडार...पीएम की महाबैठक से पहले 5 चिंताओं का जवाब आया
West Asia crisis
तेल की सप्लाई सीमित? कितना भंडार...पीएम की महाबैठक से पहले 5 चिंताओं का जवाब आया
36 साल बाद श्रीनगर में जय श्री राम की गूंज,प्राचीन मंदिर में लौटी दशकों पुरानी आस्था
jammu kashmir news
36 साल बाद श्रीनगर में जय श्री राम की गूंज,प्राचीन मंदिर में लौटी दशकों पुरानी आस्था
गैस, पेट्रोल-डीजल पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट, कहा- 2 महीने का बैकअप तैयार
israel iran war
गैस, पेट्रोल-डीजल पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट, कहा- 2 महीने का बैकअप तैयार