यूपी के सरकारी स्कूल अब बनेंगे 'स्किल हब'! कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को मिलेगी हाई-टेक ट्रेनिंग; देखें डिटेल

UP government project pravin: उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों में पढ़ाई को और आधुनिक बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में अब कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी पढ़ाई कराई जाएगी. इसके तहत प्रोजेक्ट प्रवीण में एक नया कोर्स जोड़ा गया है, जिसे सभी छात्रों के लिए अनिवार्य किया जाएगा. इसका मकसद है कि छात्र पढ़ाई के साथ-साथ भविष्य की जरूरतों के हिसाब से भी तैयार हो सकें.

ये नई व्यवस्था अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू होगी. इसके तहत छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए 4 घंटे का विशेष कोर्स रखा गया है. इस कोर्स के जरिए उन्हें नई टेक्नोलॉजी की बुनियादी जानकारी दी जाएगी. ये कदम स्कूल शिक्षा में बदलाव लाने की दिशा में एक जरूरी पहल माना जा रहा है. इससे छात्रों को समय के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी.

210 घंटे का मुफ्त प्रशिक्षण

राज्य के कौशल विकास विभाग की इस योजना के तहत पहले से ही प्रोजेक्ट प्रवीण चल रहा है. इसमें कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को 210 घंटे का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है. इस प्रशिक्षण में आईटी, ब्यूटी, हेल्थकेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है. अब नए कोर्स के जुड़ने से छात्रों को और भी आधुनिक जानकारी मिलेगी. इससे वे पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो पाएंगे.

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इस योजना का फायदा प्रदेश के 1200 से ज्यादा सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के करीब 2 लाख छात्रों को मिलेगा. इस कोर्स के जरिए बच्चों में समस्या हल करने की क्षमता, रचनात्मक सोच, डेटा को समझने की योग्यता और डिजिटल ज्ञान बढ़ेगा. ये सभी गुण आने वाले समय में नौकरी पाने के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं. इसलिए सरकार का यह कदम छात्रों के भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में जरूरी माना जा रहा है.

पहले ये कोर्स शिक्षकों को करना होगा पूरा

छात्रों की रुचि और नौकरी की मांग को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग क्षेत्रों के लिए खास मॉड्यूल भी तैयार किए गए हैं. जैसे आईटी कस्टमर केयर, टेलरिंग, हेल्थकेयर और डिजिटल सेवाओं से जुड़े काम. इसके साथ ही शिक्षकों को भी पहले ये कोर्स पूरा करना जरूरी होगा. इसके लिए 28 मार्च को एक ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की जाएगी. इसमें विशेषज्ञ प्रशिक्षकों को जरूरी जानकारी देंगे. सरकार ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि इस योजना को सही तरीके से लागू किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र इसका लाभ उठा सकें.

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