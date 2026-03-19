1.77 लाख तक सैलरी और अफसर वाली कुर्सी! UPPSC की नई भर्ती का पूरा खाका तैयार; जानें किन विभागों में खाली है जगह

up govt jobs 2026: उत्तर प्रदेश में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. राज्य सरकार जल्द ही नगर निकायों में करीब 200 पदों पर भर्ती करने जा रही है. इन पदों को भरने के लिए प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है. भर्ती में असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और टैक्स असेसमेंट ऑफिसर जैसे कई पद शामिल हैं. ये मौका खास तौर पर तकनीकी और प्रशासनिक क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए जरूरी माना जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के 58 पद, इलेक्ट्रोमैकेनिकल के 14 पद, ट्रैफिक के 34 पद और पर्यावरण के 27 पद भरे जाएंगे. इसके अलावा सहायक नगर आयुक्त श्रेणी दो के 26 पद, उद्यान अधिकारी के 23 पद और असेसिंग ऑफिसर के करीब 15 पद भी शामिल हैं. नगर विकास विभाग ने शहरों की आबादी को ध्यान में रखते हुए इन पदों का प्रस्ताव तैयार किया है. इससे साफ है कि आने वाले समय में शहरी व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है.

कौन से वर्ग के लिए कितने पद?

असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के कुल 202 पद हैं. इनमें आधे पद सीधी भर्ती से और बाकी पद पदोन्नति से भरे जाएंगे. फिलहाल करीब 83 पद खाली बताए जा रहे हैं. आरक्षण के तहत अलग-अलग वर्गों के लिए पद तय किए गए हैं. इनमें सामान्य वर्ग के 23, अनुसूचित जाति के 12, अनुसूचित जनजाति के 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के 16 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 5 पद शामिल हैं. इन पदों पर चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा.

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कितनी होगी सैलरी?

इन पदों पर मिलने वाला वेतन भी काफी अच्छा है. असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर चयन होने पर वेतन मैट्रिक्स लेवल 10 के तहत 56100 से लेकर 177500 रुपये तक सैलरी दी जाएगी. यह ग्रुप ख अराजपत्रित सेवा में आता है. इसलिए ये भर्ती युवाओं के लिए एक स्थिर और सम्मानजनक करियर का मौका दे सकती है. अब सभी की नजर लोक सेवा आयोग की ओर से जारी होने वाले विज्ञापन पर टिकी है.

दूसरी तरफ गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है. यहां 49 विभागों में कुल 111 पद खाली हैं. इनमें प्रोफेसर के 25, एसोसिएट प्रोफेसर के 46 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 40 पद शामिल हैं. सबसे ज्यादा पद पीडियाट्रिक सर्जरी और नियोनेटोलॉजी में हैं. इसके अलावा मेडिसिन, रेडियोडायग्नोसिस और जनरल सर्जरी में भी कई पद खाली हैं. इन पदों पर भर्ती इंटरव्यू के आधार पर की जाएगी.

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