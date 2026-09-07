/UP Home Guard PET 2026: 14 सितंबर से अभ्यर्थियों की होगी अग्निपरीक्षा, एक लाख से ज्यादा कैंडिडेट लगाएंगे दौड़, जानें पूरा शेड्यूल

उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के 41,424 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है. भर्ती के अगले महत्वपूर्ण चरण के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी PET आयोजित की जाएगी. इसके लिए करीब एक लाख से अधिक अभ्यर्थी मैदान में उतरेंगे. आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, शारीरिक दक्षता परीक्षा की शुरुआत 14 सितंबर 2026 से होगी. अभ्यर्थियों के लिए यह चरण बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए उन्हें निर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा करना होगा.
होमगार्ड भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 14 सितंबर से शुरू होगी. इस परीक्षा में करीब एक लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की जानकारी दी गई है. इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को देखते हुए परीक्षा का आयोजन प्रदेश के अलग-अलग निर्धारित केंद्रों पर किया जाएगा. अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए अपने निर्धारित केंद्र और समय से संबंधित निर्देशों का पालन करना होगा.
उत्तर प्रदेश में इस भर्ती अभियान के जरिए 41,424 होमगार्ड पदों को भरा जाना है. भर्ती प्रक्रिया के कई चरणों के बाद अब उम्मीदवारों के चयन में शारीरिक दक्षता परीक्षा की भूमिका अहम हो गई है. इस चरण में अभ्यर्थियों की शारीरिक क्षमता का परीक्षण किया जाएगा. परीक्षा में सफल उम्मीदवार ही भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों में आगे बढ़ सकेंगे.
शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश के 15 केंद्रों पर किया जाएगा. इनमें 14 पीएसी वाहिनी और एक पुलिस लाइन शामिल है. परीक्षा के लिए निर्धारित केंद्रों पर अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर शारीरिक दक्षता का मूल्यांकन किया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह है कि वे परीक्षा केंद्र से जुड़े निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और तय समय पर वहां पहुंचें.
शारीरिक दक्षता परीक्षा की खास बात यह है कि इसका परिणाम परीक्षा समाप्त होने के बाद उसी दिन जारी किया जाएगा. इससे अभ्यर्थियों को अपने प्रदर्शन के परिणाम के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण की ओर बढ़ेंगे.
शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद भी भर्ती प्रक्रिया के सभी चरण पूरे होने जरूरी होंगे. बोर्ड की ओर से सभी चरणों में सफल रहने वाले अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा. यानी केवल दौड़ या शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होना अंतिम चयन की गारंटी नहीं माना जाएगा. अंतिम चयन भर्ती के निर्धारित सभी चरणों और नियमों के आधार पर किया जाएगा.
करीब एक लाख उम्मीदवारों के शामिल होने के कारण परीक्षा केंद्रों पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के पहुंचने की संभावना है. ऐसे में उम्मीदवारों को अपने प्रवेश संबंधी दस्तावेज, परीक्षा केंद्र की जानकारी और बोर्ड की ओर से जारी निर्देशों को पहले से जांच लेना चाहिए. साथ ही शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अपनी तैयारी पर विशेष ध्यान देना होगा. 14 सितंबर से शुरू होने वाली यह परीक्षा 41,424 पदों की भर्ती प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगी.