/UP Lecturer Technical Admit Card 2026: यूपी लेक्चरर टेक्निकल एडमिट कार्ड जारी, 6 सितंबर को परीक्षा, ऐसे करें डाउनलोड

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPPSC ने लेक्चरर टेक्निकल परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडट अब अपना प्रवेश पत्र आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए जरूरी दस्तावेज है, इसलिए कैंडिडटों को इसे समय रहते डाउनलोड करके सभी विवरणों की जांच कर लेनी चाहिए.
यूपी लेक्चरर टेक्निकल परीक्षा का आयोजन 6 सितंबर 2026 को किया जाएगा. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 दिसंबर 2025 से शुरू हुई थी और आवेदन करने की अंतिम तारीख 2 जनवरी 2026 निर्धारित की गई थी. अब परीक्षा की तारीख नजदीक होने के साथ कैंडिडटों को एडमिट कार्ड के साथ परीक्षा से जुड़े निर्देश भी ध्यान से पढ़ने चाहिए.
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडट सबसे पहले UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद होमपेज पर संबंधित Lecturer Technical Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें. अब मांगी गई लॉगिन डिटेल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें. जानकारी सबमिट करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें.
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद कैंडिडट को उसमें दर्ज सभी विवरण ध्यान से जांचने चाहिए. नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा केंद्र, परीक्षा की तारीख और अन्य जानकारी में किसी तरह की विसंगति दिखाई देने पर कैंडिडट को आयोग की आधिकारिक सूचना के अनुसार संबंधित विभाग से संपर्क करना चाहिए.
परीक्षा में शामिल होने के लिए कैंडिडट को एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी साथ लेकर जाना जरूरी होगा. इसके साथ वैध फोटो पहचान पत्र भी रखना चाहिए. पहचान पत्र के रूप में कौन-सा दस्तावेज स्वीकार किया जाएगा, इसकी जानकारी परीक्षा से जुड़े आधिकारिक निर्देशों में देखनी चाहिए. कैंडिडटों को हालिया पासपोर्ट साइज फोटो रखने की सलाह भी दी जाती है, यदि निर्देशों में इसकी मांग की गई हो.
एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है. इसलिए कैंडिडटों को इसे डाउनलोड करके उसका प्रिंट पहले ही निकाल लेना चाहिए. केवल मोबाइल में एडमिट कार्ड की डिजिटल कॉपी पर निर्भर रहने के बजाय आयोग के निर्देशों के अनुसार जरूरी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी साथ रखना बेहतर रहेगा.
परीक्षा से पहले कैंडिडट अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए परीक्षा केंद्र का पता, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा संबंधी निर्देश जरूर पढ़ें. परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचें और प्रतिबंधित वस्तुओं को लेकर आयोग के नियमों का पालन करें. किसी भी जानकारी को लेकर भ्रम होने पर सोशल मीडिया या अनधिकृत वेबसाइट के बजाय UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचना को प्राथमिकता दें.
एडमिट कार्ड जारी होने के बाद कैंडिडटों को परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ दस्तावेजों की तैयारी भी पूरी कर लेनी चाहिए. परीक्षा केंद्र की दूरी पहले से जांचना, एडमिट कार्ड प्रिंट करना और पहचान पत्र तैयार रखना उपयोगी रहेगा. 6 सितंबर 2026 की परीक्षा के लिए कैंडिडट अंतिम दिनों में रिवीजन और मॉक टेस्ट पर भी ध्यान दे सकते हैं.