गरीबी नहीं बनी रुकावट! 8वीं की छात्रा ने पास की स्कॉलरशिप परीक्षा, अब 9वीं से 12वीं तक हर साल मिलेंगे 48 हजार रुपए

मुरादाबाद जिले के भगतपुर टांडा ब्लॉक के कन्या जूनियर हाईस्कूल सिरसवां गौड़ की कक्षा 8 की छात्रा कल्पना ने छात्रवृत्ति परीक्षा में सफलता हासिल की है. इस उपलब्धि के बाद उसे कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाई के लिए हर साल 48 हजार रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी. यह छात्रवृत्ति सरकार की ओर से दी जाएगी, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च उठाया जा सकेगा. कल्पना सिरसवां गौड़ गांव की रहने वाली है. वह किशनलाल की बेटी है. इस छात्रवृत्ति की मदद से अब उसे अपनी पढ़ाई के लिए आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. कक्षा 9 से लेकर इंटरमीडिएट तक उसकी पढ़ाई का खर्च इसी छात्रवृत्ति से पूरा हो सकेगा. परिवार के लिए भी यह बड़ी राहत की बात है.

छात्रा की मेहनत लाई रंग

कल्पना की इस सफलता से उसके परिवार और गांव के लोग काफी खुश हैं. उसकी मेहनत और लगन ने उसे यह मुकाम दिलाया है. स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि कल्पना पढ़ाई में शुरू से ही काफी मेहनती रही है. यही वजह है कि उसने छात्रवृत्ति परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया. यह छात्रवृत्ति मिलने के बाद कल्पना अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी और पढ़ाई के लिए माता-पिता पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. उसकी सफलता से दूसरे छात्रों को भी प्रेरणा मिल रही है. अब कई बच्चे भी छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी करने के लिए उत्साहित हो रहे हैं.

पढ़ाई के साथ अन्य गतिविधियों में भी आगे

कल्पना सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि दूसरी गतिविधियों में भी काफी आगे रही है. उसने राष्ट्रीय विज्ञान अविष्कार प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया था और जिले के टॉप दस बच्चों में अपनी जगह बनाई थी. यह उपलब्धि भी उसके लिए बड़ी मानी जा रही है. इसके अलावा खेल के मैदान में भी कल्पना ने अच्छा प्रदर्शन किया है. कक्षा 6 से 8 तक वह राज्य स्तर के खेलों में भाग ले चुकी है. इतना ही नहीं, उसने जिले स्तर पर चैंपियनशिप जीतकर अपने स्कूल और भगतपुर टांडा ब्लॉक का नाम रोशन किया है.

स्कूल में किया गया सम्मान

कल्पना की सफलता पर स्कूल में एक सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया. इस दौरान स्कूल की प्रधानाध्यापिका सुनीता रानी, शिक्षक अनिरुद्ध प्रताप सिंह और मेहशर जहां सहित अन्य शिक्षकों ने कल्पना और उसकी मां को फूलों की माला पहनाकर सम्मानित किया.

बता दें, इस कार्यक्रम में कई अभिभावक भी मौजूद रहे. सभी ने छात्रा की मेहनत और उपलब्धि की सराहना की और उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. शिक्षकों का कहना है कि अगर छात्र इसी तरह मेहनत करते रहें तो वे भी आगे चलकर बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं.

