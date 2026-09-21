UP NEET UG 2026: सेकेंड राउंड की मेरिट लिस्ट जारी, इस डेट तक भरें चॉइस और लें एडमिशन

उत्तर प्रदेश में नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के दूसरे राउंड में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट है. UP NEET UG Counselling 2026 के सेकेंड राउंड की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है. जिन अभ्यर्थियों ने दूसरे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, वे अपनी मेरिट लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. काउंसलिंग प्राधिकरण ने दूसरे राउंड का संशोधित शेड्यूल भी जारी किया है. इसके अनुसार मेरिट लिस्ट में शामिल उम्मीदवार अब निर्धारित समय के भीतर कॉलेज और कोर्स के लिए अपनी पसंद भर सकेंगे.
सेकेंड राउंड की मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद अब काउंसलिंग प्रक्रिया का अगला चरण चॉइस फिलिंग है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे मेरिट लिस्ट में अपना नाम और अन्य जरूरी जानकारी ध्यान से जांच लें. इसके बाद संशोधित शेड्यूल के अनुसार चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक UP NEET UG 2nd Round Counselling के लिए चॉइस फिलिंग 21 सितंबर को दोपहर 2 बजे से शुरू हो गई है. उम्मीदवार अपनी पसंद के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों से संबंधित विकल्प 24 सितंबर को सुबह 11 बजे तक सबमिट कर सकते हैं. उम्मीदवारों को अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय समय रहते अपनी चॉइस लॉक करने की सलाह दी जाती है.
दूसरे राउंड की चॉइस फिलिंग पूरी होने के बाद सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू होगी. शेड्यूल के अनुसार UP NEET UG Round 2 Seat Allotment Result 25 सितंबर को जारी किया जाएगा. जिन उम्मीदवारों को सीट आवंटित होगी, उन्हें आगे की एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होने के बाद चयनित उम्मीदवार अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकेंगे. उम्मीदवारों के लिए अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने की विंडो 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रहेगी. इस दौरान उम्मीदवारों को जरूरी दस्तावेजों के साथ संबंधित संस्थान में एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
UP NEET UG सेकेंड राउंड मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर जाएं. होमपेज पर उपलब्ध UP NEET UG Counselling 2nd Round Merit List 2026 के लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद मेरिट लिस्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी. उम्मीदवार इसमें अपना नाम और जरूरी विवरण चेक करने के बाद लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं.
राउंड 2 में सीट मिलने के बाद यदि कोई उम्मीदवार उस सीट पर एडमिशन नहीं लेता है, तो उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त की जा सकती है. ऐसे उम्मीदवारों को काउंसलिंग के तीसरे राउंड में शामिल होने के लिए दोबारा सिक्योरिटी राशि जमा करनी होगी. इसलिए उम्मीदवारों को सीट अलॉट होने के बाद निर्धारित समय-सीमा और संबंधित नियमों का ध्यान रखना जरूरी है.
उम्मीदवारों को सलाह है कि वे upneet.gov.in पर उपलब्ध संशोधित काउंसलिंग शेड्यूल को ध्यान से पढ़ें. चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट और एडमिशन से जुड़ी सभी तारीखों का ध्यान रखें. किसी भी बदलाव या नए निर्देश के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचना को प्राथमिकता दें.