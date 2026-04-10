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Success Story of Ashish Shukla: सिपाही की नौकरी के साथ 3-4 घंटे पढ़कर कैसे बने टॉपर? जानें यूपी पीसीएस की पूरी जर्नी

Success Story of Ashish Shukla: उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल आशीष शुक्ला ने अपनी ड्यूटी के साथ कड़ा संघर्ष करते हुए यूपी पीसीएस 2024 परीक्षा में 41वीं रैंक हासिल की है. अमेठी के रहने वाले आशीष अब वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर तैनात होंगे, जिन्होंने अपनी सफलता का श्रेय मेहनत और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन को दिया है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 10, 2026, 08:20 AM IST
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Success Story of Ashish Shukla: सिपाही की नौकरी के साथ 3-4 घंटे पढ़कर कैसे बने टॉपर? जानें यूपी पीसीएस की पूरी जर्नी

Success Story of Ashish Shukla: उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल रहे आशीष शुक्ला ने मेहनत की मिसाल पेश की है. उन्होंने यूपी पीसीएस 2024 में 41वीं रैंक हासिल की है. यह सफलता उन्होंने नौकरी के साथ पढ़ाई करके पाई. दिन में पढ़ाई और रात में ड्यूटी करना आसान नहीं था. फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी. अब उनका चयन कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के पद पर हुआ है. उनकी सफलता पर अधिकारियों ने उन्हें बधाई दी और मुंह मीठा कराया.

अमेठी के शुक्ल बाजार के रहने वाले आशीष की नियुक्ति साल 2018 में कांस्टेबल के रूप में हुई थी. वह कई थानों में ड्यूटी कर चुके हैं. हाल में उनकी तैनाती पुलिस लाइन में थी. परिवार में भी सफलता की कहानी जुड़ी हुई है. उनके भाई अंकित शुक्ला समीक्षा अधिकारी बने हैं. बड़े भाई विवेक शुक्ला पुलिस में उप निरीक्षक हैं. आशीष ने अपनी सफलता का श्रेय अपने बड़े अधिकारियों को दिया है. उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने हमेशा पढ़ाई के लिए प्रेरित किया करते थे.

कैसे की तैयारी?

आशीष ने बताया कि उन्होंने कई बार कोशिश की थी कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में तीन बार साक्षात्कार तक पहुंचे, लेकिन चयन नहीं हुआ. इसके बाद उन्होंने यूपी पीसीएस पर ध्यान दिया. नौकरी के तनाव के कारण पढ़ाई मुश्किल हो रही थी. तब अधिकारियों से बात की तो उन्हें सलाह मिली कि रोज तीन से चार घंटे पढ़ाई करें. इसके बाद उन्होंने समय का बेहतर उपयोग किया. धीरे-धीरे तैयारी मजबूत होती गई.

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 परिवार की परिस्थितियां भी थी खराब

आशीष ने अपने परिवार की परिस्थितियों का भी जिक्र किया. उनके पिता पढ़े-लिखे थे, लेकिन बाद में स्वास्थ्य खराब हो गया. कुछ महीने पहले उनका निधन हो गया. आशीष ने कहा कि उन्हें दुख है कि पिता उनकी सफलता नहीं देख पाए. उन्होंने बताया कि कांस्टेबल की नौकरी के दौरान कई मुश्किलें आईं. कई बार खाने तक की परेशानी हुई. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मदद की, उन्हें धन्यवाद देंगे.

पढ़ाई के दौरान उन्होंने अलग तरीका अपनाया. अधिकतर रात की ड्यूटी करते थे. सुबह लौटकर पढ़ाई करते थे. खाली समय में कविता और कहानी भी लिखते थे. इससे मन शांत रहता था. उन्होंने कहा कि मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. उनकी कहानी यह बताती है कि नौकरी के साथ भी बड़ी सफलता पाई जा सकती है. अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं.

ये भी पढ़ें- CBSE New School Curriculum: स्कूली पढ़ाई में बड़ा बदलाव! कक्षा 6 से 10वीं तक 3 भाषाएं पढ़ना जरूरी, जानें कब नई शिक्षा नीति होगी लागू

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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