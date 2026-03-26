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UP SI ASI Result 2026 OUT: यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का फाइनल रिजल्ट जारी, यहां से परिणाम और मेरिट लिस्ट करें डाउनलोड

UP Police SI ASI Result 2026 OUT: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (यूपीपीआरपीबी) द्वारा पुलिस उपनिरीक्षक (SI), सहायक पुलिस उपनिरीक्षक (ASI), सहायक पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) और अन्य पदों के लिए रिजल्ट घोषित कर दिया है. इसके लिए डायरेक्ट लिंक जारी कर दिया गया है, आइए यूपी एसआई एएसआई 2026 रिजल्ट चेक करने और मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करने का तरीका जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 26, 2026, 06:59 PM IST
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UP SI ASI Result 2026 OUT
UP SI ASI Result 2026 OUT

UP Police SI ASI Result 2026 OUT: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा 26 मार्च, गुरुवार को उप निरीक्षक (गोपनीय), सहायक उप निरीक्षक लिपिक और लेखा समेत अन्य पदों के लिए परिणाम घोषित कर दिए हैं. यूपी पुलिस एसआई एएसआई भर्ती के लिए फाइनल परिणाम को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है. यूपीपीआरपीबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार परिणाम चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. UPPRPB ने मेरिट लिस्ट का पीडीएफ भी जारी कर दिया है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के तहत हुई 921 अभ्यर्थियों के लिए अंतिम चयन का रिजल्ट घोषित किया गया है. कैसे और कहां से मेरिट लिस्ट चेक कर सकेंगे, आइए जानते हैं.

कुल 912 उम्मीदवारों का सफलतापूर्वक चयन

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के तहत फाइनल रिजल्ट के बाद कुल 912 उम्मीदवारों का चयन किया गया है. हालांकि, 921 पदों को भरने का लक्ष्य तय किया गया था और इसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने परीक्षा का आयोजन किया था. अलग-अलग कैटेगरी से कुल 912 उम्मीदवारों का चयन किया गया है.

  • EWS और अनारक्षित श्रेणियों से 242 उम्मीदवार

  • अन्य पिछड़ा वर्ग से 464

  • अनुसूचित जाति से 197

  • अनुसूचित जनजाति से 09

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के इस चयन में सहायक उप-निरीक्षक (लेखा), सहायक उप-निरीक्षक (लिपिक) और पुलिस उप-निरीक्षक (गोपनीय) के पद शामिल हैं. किसी भी तरह के लेटेस्ट अपडेट या अन्य डिटेल्स के लिए उम्मीदवार UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.

कैसे चेक करें रिजल्ट और मेरिट लिस्ट की पीडीएफ डाउनलोड?

  1. सबसे पहले UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

  2. होमपेज पर 'यूपी पुलिस SI, ASI भर्ती 2023 फाइनल रिजल्ट' शो होगा.

  3. उस पर क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन हो जाएगी.

  4. रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करे के बाद एक पीडीएफ फॉर्म शो होगा.

  5. उसमें परिणाम चेक कर सकेंगे और इसे डाउनलोड भी कर सकेंगे.

ये भी पढ़ें- UPSSSC AGTA Recruitment: सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका! UP में 2759 पदों पर निकली भर्ती, जानें पूरी प्रक्रिया

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

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