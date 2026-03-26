UP SI ASI Result 2026 OUT: यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का फाइनल रिजल्ट जारी, यहां से परिणाम और मेरिट लिस्ट करें डाउनलोड

UP Police SI ASI Result 2026 OUT: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (यूपीपीआरपीबी) द्वारा पुलिस उपनिरीक्षक (SI), सहायक पुलिस उपनिरीक्षक (ASI), सहायक पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) और अन्य पदों के लिए रिजल्ट घोषित कर दिया है. इसके लिए डायरेक्ट लिंक जारी कर दिया गया है, आइए यूपी एसआई एएसआई 2026 रिजल्ट चेक करने और मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करने का तरीका जानते हैं.
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UP Police SI ASI Result 2026 OUT: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा 26 मार्च, गुरुवार को उप निरीक्षक (गोपनीय), सहायक उप निरीक्षक लिपिक और लेखा समेत अन्य पदों के लिए परिणाम घोषित कर दिए हैं. यूपी पुलिस एसआई एएसआई भर्ती के लिए फाइनल परिणाम को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है. यूपीपीआरपीबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार परिणाम चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. UPPRPB ने मेरिट लिस्ट का पीडीएफ भी जारी कर दिया है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के तहत हुई 921 अभ्यर्थियों के लिए अंतिम चयन का रिजल्ट घोषित किया गया है. कैसे और कहां से मेरिट लिस्ट चेक कर सकेंगे, आइए जानते हैं.
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के तहत फाइनल रिजल्ट के बाद कुल 912 उम्मीदवारों का चयन किया गया है. हालांकि, 921 पदों को भरने का लक्ष्य तय किया गया था और इसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने परीक्षा का आयोजन किया था. अलग-अलग कैटेगरी से कुल 912 उम्मीदवारों का चयन किया गया है.
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) के पदों पर सीधी भर्ती -2023 के अन्तर्गत दिनांक 02 नवम्बर 2025 को सम्पन्न लिखित परीक्षा के उपरान्त अग्रिम…
— Uttar Pradesh Police Recruitment & Promotion Board (@upprpb) March 26, 2026
EWS और अनारक्षित श्रेणियों से 242 उम्मीदवार
अन्य पिछड़ा वर्ग से 464
अनुसूचित जाति से 197
अनुसूचित जनजाति से 09
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के इस चयन में सहायक उप-निरीक्षक (लेखा), सहायक उप-निरीक्षक (लिपिक) और पुलिस उप-निरीक्षक (गोपनीय) के पद शामिल हैं. किसी भी तरह के लेटेस्ट अपडेट या अन्य डिटेल्स के लिए उम्मीदवार UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.
सबसे पहले UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
होमपेज पर 'यूपी पुलिस SI, ASI भर्ती 2023 फाइनल रिजल्ट' शो होगा.
उस पर क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन हो जाएगी.
रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करे के बाद एक पीडीएफ फॉर्म शो होगा.
उसमें परिणाम चेक कर सकेंगे और इसे डाउनलोड भी कर सकेंगे.
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