/स्कूल चलो अभियान 2026: हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार, यूपी में सीएम योगी ने शुरू किया ‘कोई भी बच्चा पीछे न छूटे’ जनआंदोलन

उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान केवल नामांकन बढ़ाने की योजना नहीं है, बल्कि शिक्षा को हर बच्चे का वास्तविक अधिकार बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. यदि समाज और सरकार मिलकर इस अभियान को सफल बनाते हैं, तो हजारों ऐसे बच्चे फिर से स्कूल पहुंच सकेंगे जो किसी कारण पढ़ाई से दूर हो गए हैं. शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी राज्य का विकास तभी संभव है, जब हर बच्चा शिक्षित हो. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किया गया यह दूसरा चरण इसी सोच को आगे बढ़ाता है. "कोई भी बच्चा पीछे न छूटे" केवल एक नारा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के बेहतर भविष्य का संकल्प है. इसके सफल होने से राज्य में साक्षरता बढ़ेगी, ड्रॉपआउट कम होंगे और बच्चों को बेहतर अवसर मिलेंगे. सरकार की कोशिश है कि हर गांव, हर मोहल्ले और हर परिवार तक यह संदेश पहुंचे कि हर बच्चे की जगह स्कूल में है, न कि शिक्षा से दूर.