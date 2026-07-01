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स्कूल चलो अभियान 2026: हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार, यूपी में सीएम योगी ने शुरू किया ‘कोई भी बच्चा पीछे न छूटे’ जनआंदोलन

UP School Chalo Abhiyan 2026: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जुलाई 2026 से राज्य में 'स्कूल चलो अभियान' के दूसरे चरण (Phase-2) की शुरुआत करने की घोषणा की है. इस अभियान को एक सरकारी कार्यक्रम के बजाय एक जनआंदोलन का रूप दिया जा रहा है, जिसका मुख्य नारा 'कोई भी बच्चा पीछे न छूटे' है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jul 01, 2026, 06:59 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 07:00 AM IST
स्कूल चलो अभियान 2026: हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार, यूपी में सीएम योगी ने शुरू किया ‘कोई भी बच्चा पीछे न छूटे’ जनआंदोलन
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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