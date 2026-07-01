/स्कूल चलो अभियान 2026: हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार, यूपी में सीएम योगी ने शुरू किया ‘कोई भी बच्चा पीछे न छूटे’ जनआंदोलन

उत्तर प्रदेश में एक बार फिर हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने की बड़ी पहल शुरू होने जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जुलाई 2026 से 'स्कूल चलो अभियान-2026' के दूसरे चरण की शुरुआत करने का ऐलान किया है. इस बार सरकार का लक्ष्य सिर्फ बच्चों का नामांकन बढ़ाना नहीं, बल्कि इसे पूरे समाज का अभियान बनाना है. "कोई भी बच्चा पीछे न छूटे" के संदेश के साथ यह अभियान गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंचेगा. सरकार चाहती है कि कोई भी बच्चा आर्थिक तंगी, सामाजिक कारणों या जागरूकता की कमी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे.
दरअसल, इस अभियान में जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, अभिभावकों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम लोगों की भी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2026 से स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत पूरे प्रदेश में होगी. सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए. इस बार अभियान को केवल सरकारी कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसे जनभागीदारी से जोड़कर जनआंदोलन का रूप दिया जाएगा.
सरकार का मानना है कि जब समाज, अभिभावक, शिक्षक और प्रशासन मिलकर काम करेंगे, तभी शत-प्रतिशत बच्चों को स्कूल से जोड़ा जा सकेगा. इसी सोच के साथ "कोई भी बच्चा पीछे न छूटे" का संदेश पूरे प्रदेश में पहुंचाया जाएगा.
इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ऐसे बच्चों की पहचान करना है, जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा रहे हैं या बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं. सरकार चाहती है कि हर बच्चा दोबारा स्कूल पहुंचे और नियमित रूप से पढ़ाई करे. इसके लिए ग्राम पंचायतों, नगर निकायों, शिक्षा विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा बहनों और स्थानीय प्रशासन की मदद ली जाएगी. घर-घर संपर्क कर अभिभावकों को शिक्षा का महत्व समझाया जाएगा.
खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, प्रवासी मजदूरों के बच्चों, बालिकाओं और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने पर विशेष जोर रहेगा.
सरकार इस अभियान में केवल अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं कर रही है, बल्कि समाज के हर वर्ग को इसमें भागीदार बनाना चाहती है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है. अभियान के दौरान जनप्रतिनिधि, शिक्षक, प्रधान, स्वयंसेवी संगठन, युवा समूह और सामाजिक संस्थाएं बच्चों के नामांकन के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे. स्कूलों में प्रवेश उत्सव, रैलियां, जनसंपर्क अभियान और विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित हों. सरकार चाहती है कि यह अभियान लोगों की भागीदारी से एक सामाजिक आंदोलन बन जाए.
स्कूल चलो अभियान के माध्यम से सरकार यह संदेश भी देगी कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, यूनिफॉर्म, मिड-डे मील, छात्रवृत्ति, जूते-मोजे और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ बच्चों तक पहुंचाया जाएगा. इसके साथ ही विद्यालयों में बेहतर आधारभूत सुविधाएं, डिजिटल शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई पर भी लगातार काम किया जा रहा है.
अभियान के दौरान अभिभावकों को इन सभी सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी, ताकि वे बिना किसी झिझक के अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला कराएं और उनकी नियमित पढ़ाई सुनिश्चित करें.
उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान केवल नामांकन बढ़ाने की योजना नहीं है, बल्कि शिक्षा को हर बच्चे का वास्तविक अधिकार बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. यदि समाज और सरकार मिलकर इस अभियान को सफल बनाते हैं, तो हजारों ऐसे बच्चे फिर से स्कूल पहुंच सकेंगे जो किसी कारण पढ़ाई से दूर हो गए हैं. शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी राज्य का विकास तभी संभव है, जब हर बच्चा शिक्षित हो. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किया गया यह दूसरा चरण इसी सोच को आगे बढ़ाता है. "कोई भी बच्चा पीछे न छूटे" केवल एक नारा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के बेहतर भविष्य का संकल्प है. इसके सफल होने से राज्य में साक्षरता बढ़ेगी, ड्रॉपआउट कम होंगे और बच्चों को बेहतर अवसर मिलेंगे. सरकार की कोशिश है कि हर गांव, हर मोहल्ले और हर परिवार तक यह संदेश पहुंचे कि हर बच्चे की जगह स्कूल में है, न कि शिक्षा से दूर.