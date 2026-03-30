यूपी के स्कूलों में 'शक्ति मंच' का गठन! छात्राओं के लिए शुरू हुई ये खास पहल; जानें मिशन शक्ति का ये नया मास्टरप्लान

UP schools shakti manch mission: उत्तर प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में एक नई पहल शुरू होने जा रही है. अब प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यालयों में शक्ति मंच बनाया जाएगा. इसका मकसद बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है. ये पहल मिशन शक्ति अभियान के तहत लागू की जाएगी. हर स्कूल में यह मंच सक्रिय रहेगा. साथ ही इसकी नियमित बैठकें भी कराई जाएंगी. इससे छात्राओं को खुलकर अपनी बात रखने का मौका मिलेगा.

इन बैठकों को रोचक और उपयोगी बनाने पर खास ध्यान दिया जाएगा. छात्र-छात्राएं इसमें अलग-अलग गतिविधियों के जरिए हिस्सा लेंगे. जैसे लेखन, वाद-विवाद, चित्रकला, नाटक, गीत और कहानियां. इन माध्यमों से समाज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी. खास तौर पर उन लड़कियों पर ध्यान दिया जाएगा जो अभी स्कूल नहीं आ रही हैं. उनकी पहचान की जाएगी, फिर उनके स्कूल न आने की वजह समझी जाएगी, उसके बाद उन्हें स्कूल से जोड़ने की कोशिश की जाएगी.

समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ बच्चों को करेंगे जागरूक

शक्ति मंच का एक बड़ा उद्देश्य यह भी है कि छात्राएं अपनी समस्याएं खुलकर बता सकें. स्कूल में उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इस पर चर्चा होगी, शिक्षकों और प्रबंधन की मदद से समाधान भी निकाला जाएगा. इसके साथ ही बाल और महिला अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाएगी. लड़कियों की पढ़ाई क्यों जरूरी है, इस पर भी जागरूकता बढ़ाई जाएगी. समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ भी बच्चों को जागरूक किया जाएगा.

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छात्राओं को सिखाए जाएंगे आत्मरक्षा के तरीके

किशोरावस्था से जुड़े मुद्दों पर भी खुलकर बात की जाएगी. इस उम्र में आने वाली शंकाओं का समाधान किया जाएगा. छात्राओं को आत्मरक्षा के तरीके भी सिखाए जाएंगे. स्कूलों में शिकायत पेटिका रखी जाएगी. बच्चे अपनी परेशानी लिखकर उसमें डाल सकेंगे. हर महीने के आखिरी शनिवार को स्कूल प्रबंधन समिति की महिला सदस्य इन शिकायतों को पढ़ेंगी. फिर उनके समाधान के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे.

इसके अलावा बच्चों को सुरक्षा से जुड़े हेल्पलाइन नंबर 1098 की जानकारी दी जाएगी. इस नंबर को स्कूल में साफ तौर पर दिखाया जाएगा. छात्राओं को सुरक्षित पीरियड्स और व्यक्तिगत साफ-सफाई के बारे में भी जागरूक किया जाएगा. साल में दो बार इस विषय पर खास कार्यक्रम होंगे. जरूरत पड़ने पर स्कूल में सैनिटरी नैपकिन भी उपलब्ध कराए जाएंगे. इस पहल से उम्मीद है कि स्कूल का माहौल और सुरक्षित और बेहतर बनेगा.

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