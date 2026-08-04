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UP Super TET Notification 2026: आखिर कब आएगा यूपी सुपर टीईटी नोटिफिकेशन? जानिए नई शिक्षक भर्ती को लेकर क्या है ताजा अपडेट

UP Super TET Notification 2026: यूपी सुपर टीईटी नोटिफिकेशन 2026 का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए क्या है नया अपडेट? जानें भर्ती कब आ सकती है, कितने पदों पर होगी नियुक्ति, आवेदन प्रक्रिया और आधिकारिक जानकारी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 04, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:03 PM IST
UP Super TET Notification 2026: आखिर कब आएगा यूपी सुपर टीईटी नोटिफिकेशन? जानिए नई शिक्षक भर्ती को लेकर क्या है ताजा अपडेट

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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