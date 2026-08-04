/UP Super TET Notification 2026: आखिर कब आएगा यूपी सुपर टीईटी नोटिफिकेशन? जानिए नई शिक्षक भर्ती को लेकर क्या है ताजा अपडेट

उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों की नजर अब UP Super TET Notification 2026 पर टिकी हुई है. यूपीटीईटी 2026 परीक्षा पूरी होने के बाद कैंडिडेटों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा और आवेदन प्रक्रिया कब शुरू होगी. फिलहाल, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) या राज्य सरकार की ओर से भर्ती की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. इसलिए कैंडिडेटों को केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करना चाहिए.
अभी तक UPESSC ने सुपर टीईटी भर्ती 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है. न तो भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित किया गया है और न ही ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की कोई तारीख घोषित की गई है. ऐसे में सोशल मीडिया और विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे संभावित नोटिफिकेशन या भर्ती तिथियों के दावों की पुष्टि नहीं हुई है. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अपुष्ट जानकारी के आधार पर निर्णय न लें.
फिलहाल भर्ती में कुल कितने पद शामिल होंगे, इसकी भी कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है. आयोग ने अभी तक रिक्तियों की संख्या जारी नहीं की है. इसलिए पदों की संख्या को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे दावों को सही नहीं माना जा सकता. आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि भर्ती कितने पदों पर होगी, किन जिलों में रिक्तियां हैं और किस वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित होंगी.
हर बड़ी सरकारी भर्ती से पहले सोशल मीडिया पर संभावित तिथि, पदों की संख्या और आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी कई खबरें वायरल होने लगती हैं. लेकिन Super TET Notification 2026 के संबंध में अभी तक आयोग या राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक अपडेट साझा नहीं किया गया है. ऐसे में उम्मीदवारों को केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट, सरकारी नोटिस और विश्वसनीय स्रोतों से जारी जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए. इससे गलत जानकारी के कारण होने वाली परेशानी से बचा जा सकता है.
सुपर टीईटी (Super TET) उत्तर प्रदेश में सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा है. इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का UPTET या CTET उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता है. इसके बाद अभ्यर्थी सुपर टीईटी परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं. परीक्षा का उद्देश्य योग्य और पात्र उम्मीदवारों का चयन करना है.
जब तक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, तब तक उम्मीदवारों को अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए और आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखने चाहिए. जैसे ही आयोग भर्ती विज्ञापन जारी करेगा, आवेदन की तारीख, पात्रता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न, सिलेबस और रिक्त पदों की संख्या सहित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सार्वजनिक कर दी जाएंगी. इसलिए अभ्यर्थियों को नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए और किसी भी भ्रामक सूचना से बचना चाहिए.