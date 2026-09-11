9 साल से UP में शिक्षक भर्ती का सूखा, ऐलान में मिल रही 'लॉलीपॉप', सड़कों पर इस डिमांड के साथ उतरे अभ्यर्थी

शिक्षक बनने का सपना लेकर सालों से तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए हर गुजरता दिन उम्मीद और बेचैनी के बीच बीत रहा है. प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में करीब 60 हजार पद खाली होने का दावा करते हुए डीएलएड अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर प्रयागराज में आंदोलन कर रहे हैं. गुरुवार को आंदोलन के 11वें दिन छात्रों की भीड़ और बढ़ गई. बारिश, बैरिकेडिंग और पुलिस की मौजूदगी के बावजूद अभ्यर्थी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे. हाथों में संविधान की किताब और जुबान पर भर्ती की मांग लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि जब तक सरकार भर्ती को लेकर स्पष्ट फैसला नहीं लेती, उनका संघर्ष जारी रहेगा.
प्रयागराज में करीब 60 हजार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी करने की मांग को लेकर डीएलएड अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है. गुरुवार को आंदोलन और तेज हो गया. बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं धरना स्थल के आसपास पहुंचे और सरकार से खाली पदों का अधियाचन जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के हजारों पद खाली हैं, लेकिन इसके बावजूद नई भर्ती शुरू नहीं की जा रही है.
अभ्यर्थियों की मुख्य मांग करीब 60 हजार प्राथमिक शिक्षक पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन जारी करना है. छात्रों का कहना है कि लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को सरकार को अब स्पष्ट जवाब देना चाहिए. प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि जब तक भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार की ओर से ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा.
राहुल यादव और अभिषेक तिवारी से बात की. उन्होंने बताया कि प्रशासन के ADM सिटी सत्यम मिश्रा के समन्वय में शिक्षा सेवा चयन आयोग के उपसचिव संजय सिंह से पांच सदस्यीय टीम की महत्वपूर्ण मुलाकात हुई. आयोग की ओर से बताया गया कि नगर संवर्ग के 11,508 शिक्षक पदों का अधियाचन प्राप्त हो चुका है और शिक्षक भर्ती से संबंधित नियमावली में संशोधन के साथ एकेडमिक मेरिट को हटा दिया गया है.
वहीं, ग्रामीण संवर्ग के रिक्त पदों का अधियाचन 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण के सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण तकनीकी समस्या में अटका हुआ है. आयोग की कोशिश है कि ग्रामीण संवर्ग का अधियाचन भी जल्द प्राप्त हो और नगर व ग्रामीण संवर्ग के पदों को शामिल करते हुए संयुक्त भर्ती विज्ञापन जारी किया जा सके. राहुल यादव और अभिषेक तिवारी ने उम्मीद जताई कि जल्द ही शिक्षक भर्ती को लेकर सकारात्मक और बड़ा अपडेट सामने आएगा.
प्रदर्शन कर रहे छात्रों की नाराजगी सिर्फ नई भर्ती को लेकर ही नहीं है. अभ्यर्थियों ने नियमावली में किए गए बदलावों पर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि पुरानी नियमावली में प्रवक्ता पद के लिए बीएड अनिवार्य नहीं था, जबकि नई नियमावली में बीएड को जरूरी किए जाने से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के सामने समस्या खड़ी हो गई है.
छात्रों का कहना है कि नियमों में बदलाव का असर उन अभ्यर्थियों पर पड़ रहा है, जिन्होंने पहले से लागू पात्रता के आधार पर अपनी तैयारी की थी. ऐसे में वे पुरानी नियमावली को बहाल करने की मांग भी उठा रहे हैं.
गुरुवार को बारिश के बीच भी छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा. बड़ी संख्या में छात्राएं भी आंदोलन में शामिल हुईं. कई प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग के पास खड़े होकर नारेबाजी करते नजर आए. छात्रों का कहना है कि उनका भविष्य इस भर्ती से जुड़ा है और वे अब पीछे हटने वाले नहीं हैं.
छात्र समिति के संयोजक आशुतोष पांडेय के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की. वहीं प्रतिनिधि अभिषेक तिवारी ने कहा कि भर्ती का विज्ञापन जारी होने तक अभ्यर्थियों का संघर्ष जारी रहेगा.