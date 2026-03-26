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UP TET 2026: बदल गया सालों पुराना नियम! पहली बार EWS छात्रों को मिला आरक्षण; जानें अब कितने नंबर पर होंगे पास

up tet 2026 ews reservation: यूपी टीईटी 2026 में पहली बार EWS वर्ग को आरक्षण का लाभ देते हुए पासिंग मार्क्स को घटाकर 55 फीसदी यानी 82 नंबर कर दिया गया है. 20 मार्च को जारी नई गाइडलाइन के बाद आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को सामान्य वर्ग के मुकाबले बड़ी राहत मिली है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 26, 2026, 09:56 AM IST
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UP TET 2026: बदल गया सालों पुराना नियम! पहली बार EWS छात्रों को मिला आरक्षण; जानें अब कितने नंबर पर होंगे पास

UP TET 2026 EWS Reservation: यूपी टीईटी 2026 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. इस बार परीक्षा से जुड़े नियमों में जरूरी बदलाव किया गया है. सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS को आरक्षण का लाभ देने का फैसला लिया है. लंबे समय से इस मांग को उठाया जा रहा था. अब इसे लागू कर दिया गया है. इससे हजारों उम्मीदवारों को राहत मिलने वाली है.

पहली बार यूपी टीईटी में EWS वर्ग को आरक्षण के दायरे में शामिल किया गया है. 20 मार्च को जारी नई गाइडलाइन में इस बात को साफ कर दिया गया है. अब ये वर्ग भी बाकी आरक्षित कैटेगरी की तरह फायदा उठा सकेगा. पहले EWS के उम्मीदवारों को जनरल में ही गिना जाता था. इससे उन्हें ज्यादा नंबर लाने का दबाव रहता था. लेकिन अब नियम बदलने से उनके लिए मुकाबला थोड़ा आसान हो जाएगा.

पासिंग मार्क्स में भी बदलाव

इस बार पासिंग मार्क्स में भी बदलाव किया गया है. जनरल के उम्मीदवारों को 150 में से कम से कम 90 नंबर लाने होंगे. यानी 60 फीसदी जरूरी हैं. वहीं SC, ST, OBC, EWS और बाकी आरक्षित वर्ग के लिए ये सीमा कम कर दी गई है. इन वर्गों के अभ्यर्थियों को 55 फीसदी नंबर लाने होंगे. इसका मतलब है कि उन्हें 150 में से 82 नंबर लाने होंगे. इससे कई उम्मीदवारों को सीधा फायदा मिलेगा.

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परीक्षा के बाद रिजल्ट और अंकों की जानकारी भी पारदर्शी तरीके से दी जाएगी. सभी उम्मीदवार अपना स्कोर आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे. इससे उन्हें यह समझने में आसानी होगी कि उन्होंने कितना प्रदर्शन किया है. साथ ही चयन प्रक्रिया भी साफ नजर आएगी. इससे छात्रों का भरोसा भी बढ़ेगा.

2021 में नहीं मिला था लाभ

अगर पिछले सालों की बात करें, तो 2021 में हुई परीक्षा में EWS को यह लाभ नहीं मिला था. जबकि देश और राज्य में यह आरक्षण पहले ही लागू हो चुका था. उस समय इसे शामिल न करने पर सवाल भी उठे थे. अब 2026 में यह बदलाव किया गया है. यह फैसला खास तौर पर उन छात्रों के लिए अहम है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं. अब उन्हें बराबरी का मौका मिलेगा और उनके चयन की संभावना भी बढ़ेगी.

ये भी पढ़ें- IBPS Clerk Mains 2026 Result: आईबीपीएस क्लर्क मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड और कट ऑफ

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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