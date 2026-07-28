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UP TET Result 2026: 17.70 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने वाला? जानिए कब आएगा रिजल्ट, कितने नंबर चाहिए और कैसे मिलेगा लाइफटाइम सर्टिफिकेट

UP TET Result 2026 जल्द जारी होने की उम्मीद है. उम्मीदवार UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. जानिए रिजल्ट चेक करने का तरीका, क्वालिफाइंग मार्क्स, सर्टिफिकेट की वैधता और अन्य जरूरी जानकारी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jul 28, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 03:31 PM IST
UP TET Result 2026: 17.70 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने वाला? जानिए कब आएगा रिजल्ट, कितने नंबर चाहिए और कैसे मिलेगा लाइफटाइम सर्टिफिकेट

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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