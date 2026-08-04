UP TGT-PGT 2026: नए सिलेबस के साथ बदला एग्जाम पैटर्न, पहली बार गलत जवाब पर कटेंगे अंक

UP TGT PGT Exam 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.upessc.up.gov.in पर शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा को लेकर अपडेट जारी किया है. उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा का नया सिलेबस जारी किया है. यूपी में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT) कक्षा 9वीं-10वीं के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT) कक्षा 11वीं-12वीं के शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है. पीजीटी और टीजीटी दोनों भर्ती परीक्षा का नया सिलेबस जारी हुआ है. साथ ही एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुए हैं.
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली पीजीटी और टीजीटी भर्तियों की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगा. इससे पहले गलत जवाब देने पर कोई अंक नहीं कटता था लेकिन अब उम्मीदवारों द्वारा अगर परीक्षा में किसी सवाल का गलत उत्तर दिया गया तो अंक काटे जाएंगे.
इस बार से पीजीटी और टीजीटी भर्ती परीक्षा में जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे. आयोग ने जीके का सिलेबस भी जारी कर दिया है जिसे तैयारी कर रहे उम्मीदवारों देख सकते हैं. जीके को जोड़ने के अलावा संस्कृत सब्जेक्ट के सिलेबस में भी कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं.
शिक्षक भर्ती के नए परीक्षा पैटर्न की बात करें तो दोनों परीक्षाओं में 120-120 प्रश्न पूछे जाएंगे. दोनों ही एग्जाम में संबंधित सब्जेक्ट से 90 प्रश्न और सामान्य अध्ययन 30 प्रश्नों के साथ होंगे. हर प्रश्न का सही जवाब देने पर 3 अंक मिलेगा. ये एग्जाम कुल 360 अंकों का होगा.
पीजीटी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवार जान लें कि उन्होंने सिर्फ एग्जाम ही नहीं देना है बल्कि इंटरव्यू में भी शामिल होना होगा. पीजीटी भर्ती में लिखित परीक्षा 360 अंकों की होगी. जबकि, 40 अंक इंटरव्यू से मिल सकेंगे. उम्मीदवारों को इंटरव्यू में भी शामिल होना होगा. कुल मिलाकर 400 अंकों की ये भर्ती परीक्षा होगी.
आयोग की ओर से सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है कि पीजीटी और टीजीटी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग लागू की गई है. ऐसे में अगर उम्मीदवार की ओर से कोई गलत जवाब दिया गया तो अंक कटेंगे. पहले टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं में प्रत्येक 4 अंकों के साथ 125 सवाल पूछे जाते थे लेकिन अब इसमें बदलाव हुआ है. आयोग की ओर से सब्जेक्ट वाइज सिलेबस जारी कर दिया गया है और जनरल नॉलेज का सिलेबस भी जारी होने वाला है. लिखित परीक्षा और इंटरव्यू को पास करने वाले उम्मीदवारों का चयन हो सकेगा.