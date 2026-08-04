UP TGT-PGT 2026: नए सिलेबस के साथ बदला एग्जाम पैटर्न, पहली बार गलत जवाब पर कटेंगे अंक

UP TGT PGT Exam 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.upessc.up.gov.in पर शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा को लेकर अपडेट जारी किया है. उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा का नया सिलेबस जारी किया है. यूपी में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT) कक्षा 9वीं-10वीं के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT) कक्षा 11वीं-12वीं के शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है. पीजीटी और टीजीटी दोनों भर्ती परीक्षा का नया सिलेबस जारी हुआ है. साथ ही एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुए हैं.