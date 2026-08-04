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UP TGT-PGT 2026: नए सिलेबस के साथ बदला एग्जाम पैटर्न, पहली बार गलत जवाब पर कटेंगे अंक

UPESSC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर यूपी टीजीटी-पीजीटी परीक्षा का नए सिलेबस जारी किया है जिसके साथ एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया गया. उत्तर प्रदेश की टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में पहली बार गलत जवाब देने पर भी अंक काटे जाएंगे.

Written BySimran Singh
Published: Aug 04, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:46 AM IST
UP TGT-PGT 2026: नए सिलेबस के साथ बदला एग्जाम पैटर्न, पहली बार गलत जवाब पर कटेंगे अंक

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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