Add Zee Business As A Preferred Source
App

UP TGT Result 2026 OUT: जारी हुआ यूपी टीजीटी रिजल्ट, upessc.up.gov.in पर ऐसे करें चेक

यूपी टीजीटी रिजल्ट 2026 जारी हो गया है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने टीजीटी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है. जानिए रिजल्ट डाउनलोड करने का तरीका, शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों की सूची और आगे की चयन प्रक्रिया.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 30, 2026, 08:45 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:56 PM IST
UP TGT Result 2026 OUT: जारी हुआ यूपी टीजीटी रिजल्ट, upessc.up.gov.in पर ऐसे करें चेक
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जिद पर अड़े श्रेयस अय्यर! इंग्लैंड के खिलाफ भी बेंच पर बैठेंगे वैभव सूर्यवंशी?
Ind vs Eng39 min ago
2
uttarakhand weather news44 min ago
3
Ambala News45 min ago
4
Telangana TG TET 202647 min ago
5
25 Years Of Lagaan48 min ago