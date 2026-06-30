UP TGT Result 2026 OUT: जारी हुआ यूपी टीजीटी रिजल्ट, upessc.up.gov.in पर ऐसे करें चेक

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने यूपी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (UP TGT) परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं. आयोग ने शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की सूची भी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द अपना परिणाम जांच लें.
यूपी टीजीटी रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले upessc.up.gov.in वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद होमपेज पर मौजूद NOTICE BOARD सेक्शन में View All विकल्प पर क्लिक करें. अब UP TGT Result 2026 लिंक खोलें. स्क्रीन पर रिजल्ट की पीडीएफ दिखाई देगी, जिसमें अपना रोल नंबर सर्च करें. भविष्य के लिए रिजल्ट की पीडीएफ डाउनलोड करें या उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.
आयोग ने प्रत्येक पद के लिए रिक्तियों की संख्या से 1.5 गुना अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया है. इन उम्मीदवारों की सूची आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है. यदि आपका नाम या रोल नंबर सूची में है, तो आपको आगे की चयन प्रक्रिया के लिए तैयार रहना चाहिए. आयोग समय-समय पर आगे की जानकारी भी वेबसाइट पर जारी करेगा.
फिलहाल आयोग ने रिजल्ट जारी कर दिया है. उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही विषयवार और श्रेणीवार कटऑफ भी जारी की जाएगी. कटऑफ जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने चयन की संभावना का बेहतर आकलन कर सकेंगे. इसके अलावा मेरिट सूची भी भर्ती प्रक्रिया का अहम हिस्सा होगी, क्योंकि अंतिम चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही किया जाएगा.
जो उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उन्हें अब दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. सभी शैक्षणिक प्रमाणपत्र, पहचान पत्र, जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), निवास प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें. आयोग दस्तावेज सत्यापन की तारीख और अन्य निर्देश जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा.
रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को नियमित रूप से UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए. कटऑफ, मेरिट सूची, दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े सभी अपडेट वहीं जारी किए जाएंगे. यदि आपका नाम शॉर्टलिस्ट सूची में है, तो किसी भी सूचना को नजरअंदाज न करें. समय पर सभी दस्तावेज तैयार रखना और आयोग के निर्देशों का पालन करना आगे की चयन प्रक्रिया के लिए बेहद जरूरी होगा.