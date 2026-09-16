/UPESSC ने प्राथमिक शिक्षकों के 12,405 पदों पर निकाली भर्ती; आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू, यहां समझे ABCD

UPESSC Primary Teacher Recruitment 2026: यूपी में 12,405 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, जानिए पूरी प्रक्रिया!उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC), प्रयागराज ने राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 12,405 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक विज्ञापन संख्या 05/2026 जारी कर दिया है. बेसिक शिक्षा विभाग तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए यह प्रक्रिया शुरू की जा रही है. प्राथमिक शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर है.
आवेदन की जरुरी डेट क्या हैं?
आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भर्ती प्रक्रिया की मुख्य समय-सीमा इस प्रकार है:
विज्ञापन प्रकाशन की तिथि: 15 सितंबर 2026
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (OTR) व आवेदन प्रारंभ: 16 सितंबर 2026
आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि: 15 अक्टूबर 2026
आवेदन संशोधन की अंतिम तिथि: 19 अक्टूबर 2026
लिखित परीक्षा की संभावित तिथि: 03 व 04 दिसंबर 2026
कुल कितने पदों पर होगी भर्ती और श्रेणीवार विवरण क्या है?
आयोग ने कुल 12,405 रिक्तियों की घोषणा की है, जिन्हें दो अलग-अलग विभागों में विभाजित किया गया है:
सहायक अध्यापक (प्राथमिक - शहरी क्षेत्र): बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत शहरी प्राथमिक विद्यालयों में कुल 11,508 पद हैं.
सहायक अध्यापक (सम्बद्ध प्राइमरी - Aided Schools): अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में बालक वर्ग के लिए 473 और बालिका वर्ग के लिए 424, यानी कुल 897 पद शामिल हैं. आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयोग की वेबसाइट पर One Time Registration (OTR) करना अनिवार्य रखा गया है.
शैक्षणिक योग्यता और पात्रता की शर्तें क्या हैं?
शैक्षणिक योग्यता: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) की डिग्री. प्रशिक्षण अर्हता: B.T.C. / D.El.Ed. / B.El.Ed. या समकक्ष स्वीकृत प्रशिक्षण डिप्लोमा. पात्रता परीक्षा (TET): उत्तर प्रदेश सरकार (UPTET) या केंद्र सरकार (CTET) द्वारा आयोजित कक्षा 1 से 5 हेतु प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है.
आयु सीमा और वेतनमान क्या निर्धारित किया गया है?
आयु सीमा (01 जुलाई 2026 के अनुसार): न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 साल तय की गई है. उत्तर प्रदेश के आरक्षित वर्गों (SC/ST/OBC) को 5 वर्ष, दिव्यांग अभ्यर्थियों को 15 वर्ष तथा शिक्षामित्रों को अधिकतम 60 वर्ष तक की आयु छूट नियमानुसार दी जाएगी. वेतनमान: चयनित अभ्यर्थियों को पे मैट्रिक्स लेवल-6 (₹35,400 से ₹1,12,400) के तहत वेतन प्रदान किया जाएगा. परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया कैसे होगी?लिखित परीक्षा के आधार पर ही मेरिट तैयार की जाएगी: कुल अंक व प्रश्न: परीक्षा में 360 अंकों के 120 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे. समय अवधि: परीक्षा की अवधि 2 घंटे (120 मिनट) होगी. अंक योजना: प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, जबकि गलत या एकाधिक उत्तर देने पर 1 अंक (Negative Marking) काटा जाएगा. नॉर्मलाइजेशन: यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों में आयोजित होती है, तो प्राप्तांकों के निष्पक्ष मूल्यांकन हेतु प्रसामान्यीकरण (Normalization) प्रक्रिया लागू की जाएगी.
आवेदन शुल्क कितना है और ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
अभ्यर्थी आयोग के आधिकारिक पोर्टल www.upessc.up.gov.in पर जाकर OTR के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. सामान्य / OBC / EWS: ₹1,000 अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST): ₹500 दिव्यांगजन: ₹300