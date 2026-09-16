/UPESSC ने प्राथमिक शिक्षकों के 12,405 पदों पर निकाली भर्ती; आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू, यहां समझे ABCD

आयु सीमा (01 जुलाई 2026 के अनुसार): न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 साल तय की गई है. उत्तर प्रदेश के आरक्षित वर्गों (SC/ST/OBC) को 5 वर्ष, दिव्यांग अभ्यर्थियों को 15 वर्ष तथा शिक्षामित्रों को अधिकतम 60 वर्ष तक की आयु छूट नियमानुसार दी जाएगी. वेतनमान: चयनित अभ्यर्थियों को पे मैट्रिक्स लेवल-6 (₹35,400 से ₹1,12,400) के तहत वेतन प्रदान किया जाएगा. परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया कैसे होगी?लिखित परीक्षा के आधार पर ही मेरिट तैयार की जाएगी: कुल अंक व प्रश्न: परीक्षा में 360 अंकों के 120 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे. समय अवधि: परीक्षा की अवधि 2 घंटे (120 मिनट) होगी. अंक योजना: प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, जबकि गलत या एकाधिक उत्तर देने पर 1 अंक (Negative Marking) काटा जाएगा. नॉर्मलाइजेशन: यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों में आयोजित होती है, तो प्राप्तांकों के निष्पक्ष मूल्यांकन हेतु प्रसामान्यीकरण (Normalization) प्रक्रिया लागू की जाएगी.