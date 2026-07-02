UPTET Exam Analysis 2026: पहले दिन का पेपर कैसा रहा? देखें सभी सेक्शन का पूरा विश्लेषण

परीक्षा देने के बाद ज्यादातर उम्मीदवारों ने यूपीटीईटी परीक्षा का पहला पेपर संतुलित बताया था. उम्मीदवारों का कहना है कि कठिन और उलझाने वाले सवाल कम थे और ज्यादातर प्रश्न NCERT स्तर की बुनियादी जानकारी और कॉन्सेप्ट पर आधारित थे. कुल मिलाकर UPTET 2026 के पहले दिन का पेपर-2 आसान से सामान्य स्तर का रहा. ऐसे उम्मीदवार जिनकी तैयारी अच्छी रही होगी उनके लिए ये पेपर अधिक स्कोर करने वाला हो सकता है. हालांकि, अब आगामी शिफ्टों और पेपर-1 को देखना होगा कि उसके लिए किस तरह का प्रश्न पत्र तैयार किया गया होगा.