UPTET Exam Analysis 2026: पहले दिन का पेपर कैसा रहा? देखें सभी सेक्शन का पूरा विश्लेषण

UPTET Exam Analysis 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 परीक्षा का आयोजन 2 जुलाई को किया. इस परीक्षा के पहले दिन उच्च प्राथमिक (पेपर-2) की परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित की गई. UPTET 2026 परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई तक आयोजित की जाएगी. परीक्षा ऑफलाइन मोड में हो रही है और इसमें 150 MCQ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन्हें हल करने के लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाता है.
पेपर लीक प्रूफ और सही सुरक्षा के इंतजाम के साथ उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा सफलता पूर्वक संपन्न हुई. इसमें शामिल उम्मीदवारों ने पेपर को लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया दी हैं. पहले दिन के पेपर में किस विषय से कौन-कौन से टॉपिक्स पूछे गए और उम्मीदवारों ने पेपर के स्तर को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी. आइए इन सबके बारे में विस्तार से जानते हैं.
सुकराती विधि
कक्षा में सीखना
स्कैफोल्डिंग
सीखना और शिक्षा
हिंदी सेक्शन में व्याकरण के मुकाबले भाषा शिक्षण (Pedagogy) और भाषा के सही प्रयोग से जुड़े सवाल ज्यादा पूछे गए.
अंग्रेजी में ग्रामर के कॉन्सेप्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और भाषा शिक्षण से जुड़े प्रश्न पूछे गए. अधिकांश सवाल समझ पर आधारित थे.
Algebra
Quadratic Equations
Geometry
Formula आधारित प्रश्न
विज्ञान में न्यूमेरिकल सवाल कम थे. ज्यादातर प्रश्न सामान्य वैज्ञानिक अवधारणाओं और तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित रहे.
यूपीटीईटी परीक्षा देकर बाहर आए ज्यादातर अभ्यर्थियों ने प्रश्नपत्र आसान से सामान्य स्तर का बताया. हालांकि, पेपर में अलग-अलग विषय को लेकर प्रतिक्रिया भी लग रही हैं. नीचे की ओर टेबल के जरिए जान सकते हैं कि कौन सा विषय ज्यादा कठिन या आसान रहा?
|विषय
|कठिनाई स्तर
|बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र (CDP)
|आसान
|हिंदी
|आसान से सामान्य
|अंग्रेजी/उर्दू/संस्कृत
|आसान से सामान्य
|गणित और विज्ञान
|आसान से सामान्य
|सामाजिक विज्ञान
|आसान से सामान्य
परीक्षा देने के बाद ज्यादातर उम्मीदवारों ने यूपीटीईटी परीक्षा का पहला पेपर संतुलित बताया था. उम्मीदवारों का कहना है कि कठिन और उलझाने वाले सवाल कम थे और ज्यादातर प्रश्न NCERT स्तर की बुनियादी जानकारी और कॉन्सेप्ट पर आधारित थे. कुल मिलाकर UPTET 2026 के पहले दिन का पेपर-2 आसान से सामान्य स्तर का रहा. ऐसे उम्मीदवार जिनकी तैयारी अच्छी रही होगी उनके लिए ये पेपर अधिक स्कोर करने वाला हो सकता है. हालांकि, अब आगामी शिफ्टों और पेपर-1 को देखना होगा कि उसके लिए किस तरह का प्रश्न पत्र तैयार किया गया होगा.