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UPTET Exam Analysis 2026: पहले दिन का पेपर कैसा रहा? देखें सभी सेक्शन का पूरा विश्लेषण

UPTET Exam Analysis 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 का आयोजन 2 जुलाई से शुरू हो गया है. पहले दिन पेपर-2 की परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित की गई. परीक्षा देकर बाहर आए उम्मीदवारों के फीडबैक के आधार पर आइए जानते हैं कि पहला दिन का पेपर कैसा रहा और किस विषय से किस तरह के सवाल पूछे गए?

Written BySimran Singh
Published: Jul 02, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:53 PM IST
UPTET Exam Analysis 2026: पहले दिन का पेपर कैसा रहा? देखें सभी सेक्शन का पूरा विश्लेषण
Image Credit: upessc uptet exam analysis 2026Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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