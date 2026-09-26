/UPTET Result Certificate Correction 2026: सर्टिफिकेट में है गलती? सुधारने का आखिरी मौका, जानें फीस और प्रक्रिया

UPTET Certificate Correction 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 का रिजल्ट 26 अगस्त 2026 को जारी किया था. इस एग्जाम में पास होने वाले उम्मीदवारों ने अगर रिजल्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया है और अगर उसमें किसी जानकारी की गलती हो गई है तो चिंता न करें. अभी भी आपके पास सर्टिफिकेट में हुई गलती को सुधारने का मौका है. यूपीईएसएससी की ओर से आधिकारिक नोटिस जारी किया गया है जिसके तहत यूपीटेट सर्टिफिकेट की गलती को सुधारने का मौका दिया जा रहा है.
जी हां, अगर रिजल्ट सर्टिफिकेट में गलती है, भले ही वो छोटी-मोटी सी है उसे जरूर सुधार लें. जहां पर सर्टिफिकेट का इस्तेमाल दस्तावेज के तौर पर किया जाता है, वहां वेरिफिकेशन प्रक्रिया में समस्या का सामना करना पड़ सकता है. ये ही वजह है कि आयोग द्वारा नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी दी गई है कि उम्मीदवार सर्टिफिकेट की गलती को सुधार सकते हैं.
यूपीटेट सर्टिफिकेट में गलती होने पर अगर सुधार करना चाहते हैं तो इसके लिए फीस देनी होगी. 200 का शुल्क देकर उम्मीदवार ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं. इस फीस का भुगतान सर्टिफिकेट करेक्शन के लिए अप्लाई करने के दौरान करना होगा.
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नोटिफिकेशन के अनुसार आधिकारिक वेबसाइट www.upessc.up.gov.in के जरिए उम्मीदवार अपने सर्टिफिकेट में करेक्शन करने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आवेदन लिंक एक्टिव है. हालांकि, इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि एक बार गलती सुधार लेने के बाद जब आवेदन कर लेंगे और उसे सबमिट भी कर देंगे तो उसके बाद सर्टिफिकेट में किसी तरह की कोई करेक्शन नहीं कर सकेंगे.
नोटिफिकेशन के अनुसार UPTET सर्टिफिकेट में करेक्शन के बाद नए प्रमाण पत्र को हासिल करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके लिए आधिकारिक वेबसाइट certificate.upessc.org पर जाना होगा. इससे संबंधित दिशानिर्देश के लिए ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जा सकते हैं. ध्यान रहे कि ये प्रक्रिया सिर्फ ऑनलाइन उपलब्ध है, डाक या प्रत्यावेदन के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा.
यूपीटीईटी सर्टिफिकेट में अभ्यर्थी अपने नाम, पिता या पति का नाम, जन्मतिथि, कैटेगरी आदि की गलत डिटेल्स में सुधार कर सकते हैं. दरअसल, इस सर्टिफिकेट में सभी डिटेल्स अभ्यर्थियों के टीईटी एप्लिकेशन फॉर्म से ली जाती है. गलत होने पर आप इन डिटेल्स को सही करा सकते हैं.