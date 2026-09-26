/UPTET Result Certificate Correction 2026: सर्टिफिकेट में है गलती? सुधारने का आखिरी मौका, जानें फीस और प्रक्रिया

UPTET Certificate Correction 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 का रिजल्ट 26 अगस्त 2026 को जारी किया था. इस एग्जाम में पास होने वाले उम्मीदवारों ने अगर रिजल्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया है और अगर उसमें किसी जानकारी की गलती हो गई है तो चिंता न करें. अभी भी आपके पास सर्टिफिकेट में हुई गलती को सुधारने का मौका है. यूपीईएसएससी की ओर से आधिकारिक नोटिस जारी किया गया है जिसके तहत यूपीटेट सर्टिफिकेट की गलती को सुधारने का मौका दिया जा रहा है.