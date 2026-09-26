Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /UPTET Result Certificate Correction 2026: सर्टिफिकेट में है गलती? सुधारने का आखिरी मौका, जानें फीस और प्रक्रिया

UPTET Result Certificate Correction 2026: सर्टिफिकेट में है गलती? सुधारने का आखिरी मौका, जानें फीस और प्रक्रिया

UPTET Certificate Correction 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के रिजल्ट सर्टिफिकेट में अगर कोई गलती है तो उसके सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन अप्लाई के लिए लिंक एक्टिव है, आइए सर्टिफिकेट करेक्शन फीस से लेकर प्रक्रिया तक सब कुछ जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Sep 26, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 01:56 PM IST
UPTET Result Certificate Correction 2026: सर्टिफिकेट में है गलती? सुधारने का आखिरी मौका, जानें फीस और प्रक्रिया
Image Credit: uptet correction window

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ईशा रिखी पर माही विज का बड़ा बयान, बोलीं- 'रैपर के कैरेक्टर पर लगा रहीं आरोप'
2
3
4
5