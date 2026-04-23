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Hindi Newsशिक्षाUP Board 10th Result 2026: सबसे पहले जी न्यूज पर देखें 10वीं का रिजल्ट, बस रोल नंबर डालें और देखें स्कोरकार्ड

UP Board 10th Result 2026: सबसे पहले जी न्यूज पर देखें 10वीं का रिजल्ट, बस रोल नंबर डालें और देखें स्कोरकार्ड

UPMSP UP Board 10th Result 2026 Direct Link: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) की बोर्ड परीक्षा का आयोजन 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक किया गया था. यूपी बोर्ड (UPMSP 10th Results 2026) 10वीं के परिणाम जारी होने के बाद स्टूडेंट्स ZEE News पर सबसे पहले और जल्दी यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट देख सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 23, 2026, 02:02 PM IST
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UPMSP UP Board 10th Result 2026 Direct Link
UPMSP UP Board 10th Result 2026 Direct Link

UPMSP UP Board 10th Result 2026 Direct Link: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP) द्वारा 23 अप्रैल को शाम 4 बजे कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाएगा. यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा का रिजल्ट देखने के लिए स्टूडेंट अपना रोल नंबर दर्ज करके तुरंत परिणाम चेक कर सकेंगे. नीचे की ओर दिए गए बॉक्स में स्टूडेंट को अपना नाम, रोल नंबर और रोल कोड जैसी डिटेल्स दर्ज करनी होगी. इसके बाद सब्मिट बटन दबाकर स्टूडेंट्स तुरंत अपना 10वीं का रिजल्ट और सब्जेक्ट वाइज मार्क्स चेक कर पाएंगे.

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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