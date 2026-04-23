UP Board 10th Result 2026: सबसे पहले जी न्यूज पर देखें 10वीं का रिजल्ट, बस रोल नंबर डालें और देखें स्कोरकार्ड

UPMSP UP Board 10th Result 2026 Direct Link: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) की बोर्ड परीक्षा का आयोजन 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक किया गया था. यूपी बोर्ड (UPMSP 10th Results 2026) 10वीं के परिणाम जारी होने के बाद स्टूडेंट्स ZEE News पर सबसे पहले और जल्दी यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट देख सकते हैं.
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UPMSP UP Board 10th Result 2026 Direct Link: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP) द्वारा 23 अप्रैल को शाम 4 बजे कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाएगा. यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा का रिजल्ट देखने के लिए स्टूडेंट अपना रोल नंबर दर्ज करके तुरंत परिणाम चेक कर सकेंगे. नीचे की ओर दिए गए बॉक्स में स्टूडेंट को अपना नाम, रोल नंबर और रोल कोड जैसी डिटेल्स दर्ज करनी होगी. इसके बाद सब्मिट बटन दबाकर स्टूडेंट्स तुरंत अपना 10वीं का रिजल्ट और सब्जेक्ट वाइज मार्क्स चेक कर पाएंगे.