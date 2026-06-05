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Hindi Newsशिक्षाUPMSP 2026: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं के छात्रों के लिए गुड न्यूज, फिर से दे सकते हैं परीक्षा! 27 जून तक आवेदन का मौका

UPMSP 2026: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं के छात्रों के लिए गुड न्यूज, फिर से दे सकते हैं परीक्षा! 27 जून तक आवेदन का मौका

UP Board 10th-12th Improvement and Compartment: यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए गुड न्यूज है. अंक सुधारने, कम नंबर आने या फिर दो सब्जेक्ट में फेल होने की वजह से फिर से परीक्षा देना चाहते हैं तो बोर्ड की ओर से मौका दिया जा रहा है, आइए जानते हैं कब से कब तक इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम के आवेदन कर सकते हैं?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jun 05, 2026, 10:35 AM IST
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UPMSP UP Board Class 10th 12th improvement compartment
UPMSP UP Board Class 10th 12th improvement compartment

UPMSP UP Board 10th-12th Improvement and Compartment Exam: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की ओर से हाई स्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) छात्रों को अंक सुधारने का मौका दिया जा रहा है. कक्षा 10वीं के लिए इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया के लिए विंडो को खोला जा रहा है. जबकि, कक्षा 12वीं के कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन खोल दिए गए हैं. ऐसे में जिन स्टूडेंट्स के बोर्ड परीक्षा के दौरान अंक अच्छे नहीं आए या वो फेल हो गए हैं वो फिर से परीक्षा दे सकते हैं लेकिन इससे पहले उन्हें आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा. 

यूपी बोर्ड इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के लिए आवेदन कब से शुरू?

यूपी बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं के इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के लिए आवेदन की प्रक्रिया 6 जून को शुरू की जाएगी और 27 जून को देर रात तक चालू रहेगी. यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. ऐसे में कई हजार छात्रों को लाभ मिलने की संभावना है. 

कौन है कर सकता है आवेदन?

यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के वो छात्र जिन्होंने इस साल 2026 आयोजित परीक्षा में हिस्सा लिया है और परीक्षा में पास होते-होते रह गए हैं या फिर किसी सब्जेक्ट में लगता है कि अंक और अच्छे आ सकते थे और उसके कारण फिर से परीक्षा देना चाहते हैं, वो छात्र आवेदन कर सकते हैं. यूपी बोर्ड की ओर से इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा का आयोजन करने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ ये है कि किसी छात्र के लिए रिजल्ट उनकी शैक्षणिक प्रगति में बाधा न बन सके.

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यूपी बोर्ड 10वीं के कौन से छात्र कर सकते हैं अप्लाई?

1 सब्जेक्ट में फेल होने वाले स्टूडेंट्स सुधार परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं. जबकि, 2 परीक्षा में फेल होने वाले कंपार्टमेंट परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

UP Board: 12वीं कौन से छात्र कर सकते हैं आवेदन?

12वीं के किसी भी स्ट्रीम के छात्र जो एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं वो कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं. 12वीं के छात्र इंप्रूवमेंट परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं. 

कितनी लगेगी फीस?

हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) के छात्रों को इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए 256.50 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा. वहीं, इंटरमीडिएट (कक्षा 12) के छात्रों के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा का शुल्क 306 रुपये निर्धारित किया गया है. छात्रों को आवेदन शुल्क का भुगतान कोषागार चालान (Treasury Challan) के माध्यम से करना होगा.

ये भी पढ़ें- CBSE Re-evaluation Result 2026: JoSAA काउंसलिंग से पहले आएंगे 12वीं के नतीजे या बढ़ेगी IIT में एडमिशन की मुश्किलें?

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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