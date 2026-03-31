यूपी की 'फ्री कोचिंग' का जादू, बिना लाखों की फीस दिए 45 छात्र बने अफसर; असीम अरुण ने दी बधाई

Abhyuday Yojana free coaching success: उत्तर प्रदेश में सरकारी कोचिंग योजनाओं ने एक बार फिर शानदार परिणाम दिए हैं. समाज कल्याण विभाग की मुफ्त कोचिंग और मार्गदर्शन से जुड़े 45 अभ्यर्थियों ने UPPCS-2024 परीक्षा में सफलता हासिल की है. यह सफलता दिखाती है कि सही दिशा और मेहनत से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं. इन छात्रों ने प्रदेश का नाम रोशन किया है और दूसरे युवाओं के लिए प्रेरणा बने हैं.

इन सफल अभ्यर्थियों में 35 छात्र अलग-अलग कोचिंग केंद्रों से जुड़े थे. वहीं 10 छात्र मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत मॉक इंटरव्यू कार्यक्रम में शामिल हुए थे. इस योजना के जरिए छात्रों को इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है. इसका फायदा उन्हें अंतिम चयन में मिला. इस तरह सरकारी योजनाओं का असर साफ नजर आया है.

असीम अरुण ने दी बधाई

समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण ने सभी सफल छात्रों को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि सिर्फ छात्रों की मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती है. उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं. ऐसे नतीजे सरकार की कोशिशों को मजबूत बनाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक आनंद कुमार सिंह ने जानकारी दी कि अलग-अलग केंद्रों से छात्रों ने सफलता हासिल की है. भागीदारी भवन की आवासीय कोचिंग से 16 छात्र पास हुए. अलीगंज के आदर्श परीक्षा केंद्र से 8 अभ्यर्थी सफल रहे. हापुड़ के राजकीय आईएएस/पीसीएस कोचिंग केंद्र से 4 छात्रों ने परीक्षा पास की है. वहीं अभ्युदय योजना से 17 अभ्यर्थियों ने सफलता पाई है.

इन सरकारी कोचिंग संस्थानों की खास बात यह है कि यहां छात्रों को हर जरूरी सुविधा दी जाती है. रहने और खाने की व्यवस्था मुफ्त होती है. साथ ही लाइब्रेरी, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेज, टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू की तैयारी भी कराई जाती है. विषय विशेषज्ञ और अनुभवी आईएएस-पीसीएस अधिकारी छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं. यही वजह है कि ये योजनाएं कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए एक मजबूत सहारा बन रही हैं.

ये भी पढ़ें- BSEB 10th Board Result 2026: बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट कब होगा @biharboardonline.bihar.gov.in पर घोषित?