UPPSC APO Prelims Result 2025 जारी! 2,856 उम्मीदवारों ने मारी बाजी, क्या आपका नाम भी लिस्ट में है?

UPPSC APO Prelims Result 2025 Out: UPPSC APO प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट जारी हो गया है, जिसमें 2,856 उम्मीदवार मेन्स के लिए चुने गए हैं. 182 पदों के लिए 93,419 ने आवेदन किया था. परीक्षा 22 मार्च 2026 को 8 जिलों में हुई थी. कट-ऑफ और अंक फाइनल रिजल्ट के बाद जारी होंगे.
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यूपीपीएससी एपीओ प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 का इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आ गई है. आखिरकार रिजल्ट जारी हो गया है और हजारों छात्रों की मेहनत रंग लाई है. इस बार प्रतियोगिता काफी कड़ी रही, क्योंकि आवेदन करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी. लेकिन इनमें से कुछ ही उम्मीदवार अगले चरण तक पहुंच पाए हैं. अगर आपने भी यह परीक्षा दी थी, तो अब आपके लिए सबसे जरूरी है अपना रिजल्ट चेक करना और आगे की तैयारी शुरू करना. आइए जानते हैं इस रिजल्ट से जुड़ी पूरी जानकारी आसान भाषा में.
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने असिस्टेंट प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर (APO) प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है. इस परीक्षा में कुल 2,856 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है, जो अब मेन्स परीक्षा के लिए योग्य माने जाएंगे. जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी, वे अब ऑनलाइन अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. यह रिजल्ट आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है और उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपना स्टेटस तुरंत देख लें. यह चयन फिलहाल अस्थायी है और आगे की प्रक्रिया के बाद ही अंतिम चयन होगा.
इस भर्ती प्रक्रिया के तहत UPPSC ने 182 असिस्टेंट प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर पदों के लिए आवेदन मांगे थे. इस परीक्षा के लिए कुल 93,419 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिसमें से 50,795 उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल हुए. इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के बीच से केवल 2,856 को ही अगले चरण के लिए चुना गया है. इससे साफ है कि इस बार प्रतिस्पर्धा काफी ज्यादा रही. जिन उम्मीदवारों का चयन हुआ है, उनके लिए यह बड़ी उपलब्धि है और अब उन्हें मेन्स परीक्षा की तैयारी करनी होगी.
UPPSC APO प्रीलिम्स परीक्षा 22 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश के आठ जिलों में आयोजित की गई थी. इनमें प्रयागराज, लखनऊ, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, कानपुर नगर, मेरठ और वाराणसी शामिल हैं. परीक्षा एक ही शिफ्ट में सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक आयोजित हुई थी. सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, ताकि परीक्षा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हो सके. बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था और अब रिजल्ट जारी होने के बाद अगला चरण शुरू होगा.
आयोग ने साफ किया है कि प्रीलिम्स का यह रिजल्ट पूरी तरह से प्रोविजनल है. मेन्स परीक्षा की तारीख, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और अन्य जरूरी निर्देश जल्द ही आधिकारिक नोटिस के जरिए जारी किए जाएंगे. इसके अलावा, उम्मीदवारों के अंक और कैटेगरी वाइज कट-ऑफ मार्क्स फाइनल रिजल्ट के बाद ही जारी किए जाएंगे. आयोग ने यह भी कहा है कि तब तक RTI के तहत भी कोई जानकारी नहीं दी जाएगी. अब जिन उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया है, उन्हें अगले चरण यानी मेन्स परीक्षा की तैयारी में जुट जाना चाहिए.