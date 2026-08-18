Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /Assistant Professor Vacancy: यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1112 पदों पर भर्ती, आवेदन आज से शुरू; जानें योग्यता, फीस और लास्ट डेट

Assistant Professor Vacancy: यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1112 पदों पर भर्ती, आवेदन आज से शुरू; जानें योग्यता, फीस और लास्ट डेट

Assistant professor vacancy 2026: उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1112 पदों पर भर्ती का आवेदन आज शुरु हो गया है. UPPSC भर्ती में मेडिकल एजुकेशन विभाग के विभिन्न स्पेशलाइजेशन में नियुक्तियां होंगी. जानें आवेदन प्रक्रिया, योग्यता, फीस, OTR और जरूरी तारीखों की पूरी जानकारी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 18, 2026, 10:06 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:13 AM IST
Assistant Professor Vacancy: यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1112 पदों पर भर्ती, आवेदन आज से शुरू; जानें योग्यता, फीस और लास्ट डेट

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बीजेपी की नई 'वुमेन पावर', जमीन पर दिखेगा दम! कितना बदलेगा पार्टी के संगठन का नक्शा?
2
3
4
5