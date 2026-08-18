/Assistant Professor Vacancy: यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1112 पदों पर भर्ती, आवेदन आज से शुरू; जानें योग्यता, फीस और लास्ट डेट

Assistant professor vacancy 2026: उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1112 पदों पर भर्ती का आवेदन आज शुरु हो गया है. UPPSC भर्ती में मेडिकल एजुकेशन विभाग के विभिन्न स्पेशलाइजेशन में नियुक्तियां होंगी. जानें आवेदन प्रक्रिया, योग्यता, फीस, OTR और जरूरी तारीखों की पूरी जानकारी.
UPPSC Assistant Professor Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से चिकित्सा शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1112 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. ये भर्ती उत्तर प्रदेश के मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत विभिन्न मेडिकल स्पेशलाइजेशन के लिए होगी.
इसके अलावा आचार्य के 44 पद भी बताए गए हैं. उम्मीदवारों को आवेदन से पहले आयोग की ओर से जारी विस्तृत विज्ञापन में पद, वर्गवार आरक्षण और संबंधित विशेषज्ञता की जानकारी जरूर जांचनी चाहिए.
असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर अलग-अलग मेडिकल स्पेशलाइजेशन में नियुक्तियां दी जाएंगी. इनमें ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन, एनाटॉमी, कार्डियोलॉजी, कार्डियक एनेस्थीसिया, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, नियोनेटोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडियोडायग्नोसिस, डर्मेटोलॉजी, साइकियाट्री, पीडियाट्रिक्स, पल्मोनरी मेडिसिन, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, फोरेंसिक मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, यूरोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी समेत कई पदनाम शामिल हैं. पदों की अंतिम सूची आधिकारिक विज्ञापन में देखना जरूरी होगा.
UPPSC की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले कैंडिडेट के लिए One Time Registration (OTR) जरूरी है. आवेदन करने से पहले कैंडिडेट को आयोग की वेबसाइट पर जाकर OTR प्रक्रिया पूरी करनी होगी और OTR नंबर प्राप्त करना होगा. इसके बाद ही संबंधित भर्ती के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी. उम्मीदवार आवेदन के दौरान दर्ज की गई व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य जानकारी को सावधानी से जांचें.
शैक्षणिक योग्यता पद और संबंधित मेडिकल स्पेशलाइजेशन के अनुसार अलग-अलग हो सकती है. इसलिए केवल असिस्टेंट प्रोफेसर पदनाम देखकर आवेदन न करें. उम्मीदवारों को अपनी संबंधित विशेषज्ञता, आवश्यक डिग्री, अनुभव, आयु सीमा और अन्य शर्तों की जानकारी UPPSC के आधिकारिक विस्तृत विज्ञापन से मिलानी चाहिए. यही जानकारी भर्ती के लिए पात्रता तय करने में अंतिम आधार होगी.
भर्ती की आवेदन फीस, आयु सीमा, आवेदन की अंतिम तारीख और चयन प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी आयोग के विस्तृत विज्ञापन में दी जाएगी. उपलब्ध सूचना के अनुसार विस्तृत विज्ञापन 18 अगस्त को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाना है. उम्मीदवारों को अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अंतिम समय में वेबसाइट पर तकनीकी समस्या आ सकती है.
असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर चयन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा. इसमें लिखित परीक्षा, इंटरव्यू या अन्य निर्धारित चरण शामिल हो सकते हैं. हालांकि, चयन प्रक्रिया को लेकर अनुमान लगाने के बजाय उम्मीदवारों को आधिकारिक विज्ञापन में दिए गए नियमों को ही अंतिम मानना चाहिए. भर्ती से संबंधित किसी भी बदलाव या नई सूचना के लिए UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें.
उम्मीदवार विस्तृत विज्ञापन देखने और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. आवेदन से पहले OTR पूरा करना, पात्रता जांचना, जरूरी दस्तावेज तैयार रखना और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा करना जरूरी है. फीस, लास्ट डेट और पात्रता की अंतिम पुष्टि आधिकारिक विज्ञापन से ही करें.