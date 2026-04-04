यूपी पीसीएस रिजल्ट के बाद 154 उम्मीदवारों की धड़कनें तेज, एक छोटी सी चूक छीन सकती है SDM की कुर्सी

UP PCS Results: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की पीसीएस 2024 परीक्षा का अंतिम परिणाम 29 मार्च को घोषित किया गया था. इस रिजल्ट के बाद जहां कई अभ्यर्थियों को नौकरी मिलने की खुशी है, वहीं 154 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका भविष्य अभी लटका हुआ है. इनका चयन पूरी तरह पक्का नहीं माना जा रहा है. इसकी वजह कुछ जरूरी दस्तावेज हैं, जो अभी पूरे नहीं हो पाए हैं.

इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 947 पदों को भरा जाना है. इसमें 24 अलग-अलग तरह की नौकरियां शामिल हैं. साक्षात्कार की प्रक्रिया 16 फरवरी से 20 मार्च के बीच चली. येपु इंटरव्यू 23 कार्यदिवसों में दो पालियों में आयोजित किए गए थे. इस दौरान 887 पदों के लिए 2,719 अभ्यर्थियों को बुलाया गया. वहीं डिप्टी जेलर के 60 पद ऐसे थे, जिन पर चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर किया गया.

नहीं हो सका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

डिप्टी जेलर के इन 60 पदों में से 53 अभ्यर्थियों ने दूसरे पदों के लिए भी इंटरव्यू दिया. लेकिन 7 उम्मीदवार ऐसे रहे, जिन्होंने सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर ही सफलता पाई. यही कारण है कि इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो सका. इसी वजह से इनके रिजल्ट में प्रोविजनल लिखा हुआ है. इसका मतलब है कि उनका चयन अभी पूरी तरह फाइनल नहीं हुआ है.

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इसके अलावा 151 अभ्यर्थी ऐसे भी हैं, जिन्होंने इंटरव्यू से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था. लेकिन उनके कागजों में कुछ न कुछ कमी पाई गई. अब आयोग इन सभी अभ्यर्थियों के लिए फिर से डॉक्यूमेंट जांच की प्रक्रिया शुरू करेगा. इसके बाद ही उनके नाम सरकार को भेजे जाएंगे. तभी उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ होगा.

आयोग ने साफ शब्दों में कहा है कि जिन अभ्यर्थियों के सामने प्रोविजनल लिखा है, उन्हें तय समय के भीतर सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे. अगर कोई अभ्यर्थी समय पर कागज जमा नहीं करता है, तो उसका चयन रद्द कर दिया जाएगा. ऐसे में इन उम्मीदवारों के लिए यह समय बहुत अहम है. थोड़ी सी लापरवाही उनकी नौकरी छीन सकती है.

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