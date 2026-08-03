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UPPSC PCS 2026: यूपीपीएससी पीसीएस 2026 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज, ऐसे करें अप्लाई

UPPSC PCS 2026 Registration Last Date: यूपीपीएससी पीसीएस 2026 भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारिख आज यानी 3 अगस्त 2026 है. जानें OTR, पात्रता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क, चयन प्रक्रिया, संभावित परीक्षा तिथि और ऑनलाइन आवेदन का पूरा स्टेप-बाय-स्टेप तरीका.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 03, 2026, 09:14 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 09:15 AM IST
UPPSC PCS 2026: यूपीपीएससी पीसीएस 2026 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज, ऐसे करें अप्लाई

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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