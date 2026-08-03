UPPSC PCS 2026: यूपीपीएससी पीसीएस 2026 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज, ऐसे करें अप्लाई

अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की प्रतिष्ठित पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जरुरी अपडेट है. यूपीपीएससी पीसीएस 2026 भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आज यानी 3 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है. इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर समय रहते आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती अभियान के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप A और ग्रुप B के लगभग 500 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. हालांकि आयोग प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार रिक्तियों की संख्या में बदलाव कर सकता है.
UPPSC PCS 2026 के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करना अनिवार्य है. आयोग के अनुसार OTR पूरा होने के बाद उसे सक्रिय होने में 72 घंटे तक का समय लग सकता है. जब तक उम्मीदवार का OTR नंबर सक्रिय नहीं होगा, तब तक वह ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर जमा नहीं कर पाएगा. इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि पहले OTR प्रक्रिया पूरी करें और उसके बाद आवेदन करें. आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद उसकी डिजिटल कॉपी और प्रिंटआउट भविष्य के लिए सुरक्षित रखना भी जरूरी है. यह प्रक्रिया आवेदन में किसी भी प्रकार की देरी से बचने में मदद करती है.
UPPSC PCS 2026 के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद Combined State/Upper Subordinate Services Examination 2026 के आवेदन लिंक पर क्लिक करें. अपने OTR नंबर की सहायता से लॉगिन करें. यदि OTR नहीं कराया है तो पहले उसे पूरा करें. इसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य आवश्यक जानकारी सावधानीपूर्वक भरें. निर्धारित प्रारूप में फोटो और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें. अपनी श्रेणी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करें. सभी विवरण एक बार दोबारा जांचने के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के लिए उसकी रसीद व प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.
इस भर्ती अभियान के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों में अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी. प्रमुख पदों में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर (CDPO), डिप्टी जेलर, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, सीनियर लेक्चरर, असिस्टेंट डायरेक्टर, बेसिक एजुकेशन विभाग के पद और राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रिंसिपल जैसे पद शामिल हैं. इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को राज्य प्रशासन के विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने का अवसर मिलेगा.
उम्मीदवार के पास संबंधित पद के अनुसार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होना आवश्यक है. आयु सीमा की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी. न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी. आवेदन शुल्क सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के लिए 125 रुपये, जबकि एससी और एसटी वर्ग के लिए 65 रुपये निर्धारित है. चयन प्रक्रिया तीन चरणों प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से पूरी होगी. आयोग के कार्यक्रम के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर 2026 में प्रस्तावित है और केवल प्रीलिम्स में सफल अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे.