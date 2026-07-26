Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /UPPSC PCS Recruitment 2026: आज नहीं किया आवेदन तो हाथ से निकल जाएगी सरकारी अफसर बनने मौका; ऐसे करें अप्लाई

UPPSC PCS Recruitment 2026: आज नहीं किया आवेदन तो हाथ से निकल जाएगी सरकारी अफसर बनने मौका; ऐसे करें अप्लाई

यूपीपीएससी पीसीएस भर्ती 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2026 है. जानें कैसे करें ऑनलाइन आवेदन, OTR क्यों है जरूरी, किन पदों पर होगी भर्ती और मुख्य परीक्षा के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jul 26, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 02:32 PM IST
UPPSC PCS Recruitment 2026: आज नहीं किया आवेदन तो हाथ से निकल जाएगी सरकारी अफसर बनने मौका; ऐसे करें अप्लाई

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
माखन-मिश्री न चढ़ाएं तो क्या लड्डू गोपाल नहीं होते तृप्ति? जान लें भोग से जुड़े नियम
Puja Tips24 min ago
2
Haryana news30 min ago
3
bastar news31 min ago
4
vaidheeswaran koil temple38 min ago
5
Kargil Diwas Special38 min ago