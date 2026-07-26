/UPPSC PCS Recruitment 2026: आज नहीं किया आवेदन तो हाथ से निकल जाएगी सरकारी अफसर बनने मौका; ऐसे करें अप्लाई

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने संयुक्त राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर रखी है. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है. जो उम्मीदवार उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, उन्हें अंतिम तारीख से पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पूरा करना होगा.
इस भर्ती अभियान के जरिए ग्रुप A और ग्रुप B के करीब 500 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार रिक्तियों की संख्या में बदलाव संभव है.
UPPSC PCS 2026 के लिए आवेदन करने से पहले सभी अभ्यर्थियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) कराना अनिवार्य है. आयोग के अनुसार OTR पूरा होने के बाद उसे सक्रिय (एक्टिव) होने में 72 घंटे तक का समय लग सकता है. जब तक OTR सक्रिय नहीं होगा, तब तक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन फॉर्म न तो भर पाएंगे और न ही जमा कर सकेंगे. इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते OTR प्रक्रिया पूरी करें और उसका डिजिटल व प्रिंट रिकॉर्ड सुरक्षित रखें.
उम्मीदवार सबसे पहले UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं. इसके बाद होमपेज पर दिए गए Combined State/Upper Subordinate Services Examination (PCS) 2026 के आवेदन लिंक पर क्लिक करें. अब अपने OTR नंबर से लॉगिन करें. यदि OTR नहीं कराया है तो पहले उसका पंजीकरण पूरा करें. इसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी सावधानीपूर्वक भरें. निर्धारित प्रारूप में फोटो, हस्ताक्षर और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें. फिर अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें. सभी जानकारियों की जांच करने के बाद फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के लिए उसकी कन्फर्मेशन स्लिप डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें.
प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा (Main Exam) के दौरान अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्र, आरक्षण (Category) से जुड़े दस्तावेज तथा अन्य आवश्यक प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी. आयोग ने साफ किया है कि यदि कोई अभ्यर्थी बिना संबंधित दस्तावेजों के किसी आरक्षण या दावे का लाभ लेने की कोशिश करता है, तो उसका दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों को सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखने चाहिए.
इस भर्ती अभियान के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इनमें असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और राजकीय इंटर कॉलेजों के प्रिंसिपल जैसे प्रमुख पद शामिल हैं. कुछ पदों पर चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा, जबकि कुछ पदों के लिए केवल लिखित परीक्षा ही आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले संबंधित पद की पात्रता, चयन प्रक्रिया और अन्य नियमों की जानकारी आधिकारिक अधिसूचना में जरूर पढ़ लें.